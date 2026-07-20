Pokalheld Schulz schießt Warsingsfehn zum Sieg Warsingsfehn schlägt Vorjahresmeister Borssum II mit 3:2 dank Doppelpack von Schulzrn von Gerry Grave · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser

Große Überraschung in der ersten Runde des Kreispokals: Die SpVgg Warsingsfehn hat den amtierenden Meister und klaren Favoriten SV BW Borssum II sensationell mit 3:2 (1:1) bezwungen. Vor heimischer Kulisse drehte der Außenseiter aus der Ostfrieslandklasse A einen frühen Rückstand. Zum gefeierten Matchwinner avancierte Verteidiger Carsten Schulz, der die Partie mit zwei Treffern zugunsten der Heimelf entschied.

Die Uhren im Pokal ticken bekanntlich anders – diese alte Fußballweisheit bewahrheitete sich am Sonntagnachmittag auf dem Sportplatz in Warsingsfehn einmal mehr. Auf dem Papier waren die Rollen klar verteilt: Die Gäste aus Borssum hatten im Vorjahr eine absolute Traumsaison absolviert und sich den Meistertitel mit deutlichen 31 Punkten Vorsprung auf Warsingsfehn gesichert. Doch von diesem statistischen Klassenunterschied war auf dem Rasen von Beginn an nichts zu sehen. Die Heimelf begegnete dem Favoriten mit viel Selbstbewusstsein und hoher Laufbereitschaft.

Den besseren Start erwischte dennoch der Meister aus Emden. Borssum ließ den Ball flüssig durch die eigenen Reihen laufen und ging nach einer Viertelstunde folgerichtig in Führung. Nach einem präzise getretenen Freistoss in den Strafraum nutzte Jonas Reck eine Unachtsamkeit in der Warsingsfehner Hintermannschaft und staubte eiskalt zum 0:1 ab (15.). Die Gäste blieben auch danach spielbestimmend, offenbarten bei ihrer extrem hoch stehenden Abwehrlinie jedoch immer wieder Lücken im Defensivverbund. Warsingsfehn lauerte kompakt stehend auf Umschaltmomente.

Kurz vor dem Seitenwechsel belohnte sich die Heimelf für ihren engagierten Auftritt. In der 44. Minute fasste sich Carsten Schulz ein Herz und zog aus der Distanz ab. Sein strammer Schuss schlug unhaltbar im Borssumer Gehäuse zum 1:1-Ausgleich ein – der psychologisch wichtige Weckruf zur perfekten Zeit. Der zweite Durchgang begann mit einem Paukenschlag für die Gastgeber. Kaum waren die Mannschaften aus der Kabine zurückgekehrt, schaltete Schulz erneut am schnellsten. Nach einer feinen Einzelleistung tanzte der gelernte Defensivmann die gegnerischen Verteidiger im Strafraum aus und schob überlegt zur 2:1-Führung ein (47.). Getragen von der lautstarken Kulisse auf der unüberdachten Holztribüne drängte Warsingsfehn direkt nach. Nur wenig später erhöhte Sönke Dreyer mit einem sehenswerten Sonntagsschuss sogar auf 3:1 (55.).