Pokalheld Jörg Neun wird 60 Jörg Neun war ein Linksverteidiger mit großem Offensivdrang. Und einer, der weder sich noch seine Gegner schonte. Nun wird er 60. Er erinnert sich an zehn Jahre bei Borussia Mönchengladbach und seinen größten Erfolg. Glückwunsch von früherem Mitspieler. von RP / Karsten Kellermann · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Bei seiner Borussia ist Jörg Neun unvergessen. – Foto: Markus Verwimp

Jörg Neun ist mit der These einverstanden. Seine Torbilanz und seine Torvorlagen sowie seine Gelben Karten sagen alles über ihn als Fußballprofi aus. „Ich hatte immer Lust, nach vorn zu gehen im Dienst der Mannschaft“, sagt er mit Blick auf 13 Tore und 33 Assists, die er als Linksverteidiger in 293 Spielen für Borussia Mönchengladbach produzierte, nur 21 Profis haben mehr Spiele für Gladbach gemacht. „Und“, gesteht Neun, „ich habe weder mich noch die Gegner geschont.“ 54 Gelbe Karten und zwei Platzverweise in zehn Jahren Gladbach belegen das.

Neun kam im Dezember 1987 von Waldhof Mannheim, 1997 ging er zum MSV Duisburg. „Borussia ist mein Verein“, sagt Neun, der für keinen Klub häufiger spielte. „Der Neuner ist ein echter Borusse“, sagt entsprechend Uwe Kamps, der frühere Teamkollege und heute Präsidiumsmitglied des Klubs. Er gratuliert zum 60. Geburtstag, den Neun am 7. Mai feierte. Neun stand dreimal im Pokalfinale in Berlin. Das von 1992 indes würde er gern streichen, es gab Gladbachs Niederlage gegen den Zweitligisten Hannover 96. 1998 verlor er mit dem MSV Duisburg gegen die favorisierten Bayern. Aber 1995 klappte es mit dem Pokalsieg, Gladbach siegte 3:0 gegen den VfL Wolfsburg.

„Wir alle hatten 1992 im Kopf, auch das hat uns angetrieben, der Pokalsieg ist nach wie vor mein Highlight“, sagt Neun. Nach dem Triumph gab es eine ausgiebige Party-Nacht. „Klar, da war der Neuner mit Thomas Kastenmaier vorn dabei, ich glaube, das darf ich sagen“, sagt Kamps. „Der Neuner ist ein guter, brutal ehrlicher Typ, er war ein Linksverteidiger, der mehr Linksaußen war, und über Linksaußen und Torhüter sagt man: Sie sind ein bisschen verrückt.“ Neun verteidigte damals in der ersten Viererkette der Bundesliga, die Trainer Bernd Krauss einführte. Er und Kastenmaier auf rechts waren eine wilde Flügelzange. Wobei Neun in der Pokalsieger-Saison Achillessehnenprobleme hatte, daher machte er nur 21 Bundesliga-Spiele. Aber im Pokal war er immer dabei und lieferte zum Beispiel die Vorlage zum 3:2-Siegtor im Viertelfinale gegen Schalke.