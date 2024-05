Pokalhalbfinale im Heinrich--Ritzel-Stadion

Brückentag, Flutlichtspiel, laues Sommerwetter und ein hoffentlich volles Heinrich-Ritzel-Stadion – auf einen schönen Amateurfußballabend freut sich der A-Ligist vom VfL Michelstadt, wenn er am Donnerstag, dem 2.5.2024 um 19:00 Uhr, den Gruppenligisten vom TSV Höchst empfängt. Dabei zählen die Bienenstädter auf die Unterstützung der heimischen Bevölkerung, um im Duell David gegen Goliath für eine Überraschung gegen den zwei Klassen höheren TSV sorgen zu können.

Es ist angerichtet: VfL Michelstadt empfängt im Pokalhalbfinale am Donnerstag den TSV Höchst

Dass dies, wenn auch unwahrscheinlich, so doch nicht ganz unmöglich ist, zeigt auch die zuletzt steil nach oben gehende Formkurve des VfL in Pokal (Erfolg über die im Jahr 2024 noch ungeschlagene SG Bad König/Zell) und Liga (7:2-Kantersieg gegen den formstarken TSV Sensbachtal) und zudem die Aussicht, erstmals seit sieben Jahren wieder ein Pokalendspiel erreichen zu können, in welchem der TSV seit 2018 quasi Dauergast ist.

Unabhängig vom Ausgang des Spiels hofft das Team des Trainergespanns Marc Eidenmüller, Christopher Hörr, Ali Sadik und André Wagner jedenfalls auf ein volles Heinrich-Ritzel-Stadion, um auch der Mannschaft die Anerkennung und Wertschätzung für das seit dem Wiederaufbau zum Jahreswechsel 2022/2023 Geleistete zukommen zu lassen.