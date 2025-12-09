Pokalhalbfinale erreicht! B-Juniorinnen des VfB Oberweimar siegen

Unsere B-Juniorinnen stehen im Halbfinale des AOK Plus Landespokals Thüringen! Am Samstag, 06.12.2025, setzte sich der VfB Oberweimar im Auswärtsspiel bei der WSG Thüringer Wald Zella-Mehlis verdient mit 2:0 (1:0) durch. Die Bedingungen in Zella-Mehlis waren alles andere als angenehm: eisige Temperaturen, unbeständiges Wetter und dazu ein für unsere Spielerinnen ungewohnt kleiner Kunstrasenplatz. So brauchten die Mädels vom VfB einige Minuten, um in die Partie zu finden. Nach einer Eingewöhnungsphase übernahm die Mannschaft jedoch zunehmend die Kontrolle und erspielte sich eine starke Phase im ersten Durchgang. Kurz vor der Halbzeit folgte die verdiente Belohnung: Finja Kopp traf zum 0:1, nachdem sich das Team einige gute Aktionen herausgespielt hatte. In der zweiten Hälfte blieb das Bild ähnlich. Oberweimar hatte mehr vom Spiel, tat sich aber gegen die sehr defensiv agierenden Gastgeberinnen schwer, klare Abschlüsse zu finden. Hinten stand der VfB dagegen sicher und konnte sich im Notfall auf unser Tormädchen Stella Marie Rottorf verlassen. Den Schlusspunkt setzte schließlich Polina Svashenko, die kurz vor dem Abpfiff zum 0:2-Endstand einnetzte. Damit ziehen die B-Juniorinnen ins Halbfinale des Landespokals ein! Dort wartet einer der folgenden Gegner: SV Deube Großliebringen, Sport-Freunde Marbach oder ESV Lok Meiningen. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team sowie an die Trainer Robert Curth und Sten Fischer! Weiter so, Mädels!