🔜 Pokalhalbfinale 🏆

– Foto: Mathias Dress

Im Concordia-Park wartet am Mittwochabend vor Christi Himmelfahrt ein echter Höhepunkt der Saison. Im Bezirkspokal-Halbfinale empfängt der Tabellenzweite SV Concordia Emsbüren um 20 Uhr den Landesliga-Spitzenreiter SC Spelle-Venhaus. Nur zweieinhalb Wochen nach dem 2:2 in der Meisterschaft treffen die beiden Derbyrivalen erneut aufeinander – diesmal mit Finalticket als Einsatz.

Die Erinnerungen an das jüngste Duell sind auf beiden Seiten noch frisch. Erst vor wenigen Wochen trennten sich Concordia und Spelle in der Liga mit einem 2:2-Unentschieden. Nun folgt das nächste Kapitel im Derby zwischen den beiden Top-Teams der Landesliga.

Während die Gastgeberinnen auf einen stimmungsvollen Fußballabend im Concordia-Park setzen, kündigte auch Spelle an, gegen die „starken Gegnerinnen“ alles in die Waagschale werfen zu wollen, um den Einzug ins Finale perfekt zu machen.

Fußballabend mit Derby-Atmosphäre

Rund um die Partie soll im Concordia-Park einiges geboten werden. Neben dem sportlichen Highlight werden auch ein Foodtrailer sowie eine größere Getränkeauswahl angekündigt. Der Verein hofft entsprechend auf eine große Kulisse beim Halbfinale.

Anpfiff der Partie ist um 20 Uhr. Geleitet wird das Derby von Luis Joel Gort.