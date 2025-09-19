Pokalfrust abschütteln - Aramäer wollen weiße Weste in Liga wahren

Nach dem enttäuschenden Pokal-Aus bei der SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn richtet sich der volle Fokus der Aramäer Heilbronn nun auf die Liga. Am Sonntag steht eine echte Bewährungsprobe an: das Auswärtsspiel bei der TG Böckingen.

Es ist das Aufeinandertreffen zweier heißer Titelkandidaten. Die TG Böckingen hat in den letzten beiden Ligaspielen überraschend fünf Punkte liegen gelassen und wird nach dem deutlichen 0:4 bei der SGM Markelsheim/Elpersheim besonders motiviert sein, die Aramäer zu schlagen. Ein Sieg wäre für sie entscheidend, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.

Die Aramäer hingegen könnten sich mit einem Sieg weiter absetzen. Das Pokal-Aus gilt es jetzt schnell abzuschütteln. Was gibt es Schöneres, als die Chance zu haben, eine bittere Niederlage nur wenige Tage später mit einem Sieg im Spitzenspiel wiedergutzumachen? Genau das ist die Mission für die Mannschaft.