Pokalfinaltag und Relegationsspiele im Bezirk Franken

Wichtige Informationen kommen vom Fußballbezirk Franken.
Am Freitag, 01.05.26, findet auf dem Sportgelände des SC Ilsfeld der erste Pokalfinaltag der Frauen und Mädchen um die Bezirkspokale des Bezirks Franken statt.
Folgende Spiele sind angesetzt :
C-Juniorinnen: 11.00 Uhr Spvgg Oedheim – SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach
B-Juniorinnen: 13.00 Uhr TGV Dürrenzimmern – SGM Bonfeld/Fürfeld
Frauen: 15.30 Uhr TSV Neuenstein II – SV Heilbronn am Leinbach
Die Termine der Relegationsspiele sind festgelegt. Die Spielorte werde nnoch festgelegt.
Relegationstermine 2025/2026
Bezirk Franken (Herren)
Die Begegnungen werden am Halbzeitstaffeltag am 06.02.2026 ausgelost.
Alle Spiele finden in der KW 24/25 statt.
Relegation der Kreisligen A zur Bezirksliga
Spiel 1 Mittwoch 10.06.2026 18:30 Uhr BZL vs. A3
Spiel 2 Donnerstag 11.06.2026 18:30 Uhr A1 vs. A2
Spiel 3 Freitag 19.06.2026 18:30 Uhr Sieger Spiel 1 vs.Sieger Spiel 2
Relegation der Kreisligen B 1/2/3 zur Kreisliga A1
Spiel 1 Samstag 13.06.2026 14:30 Uhr B2 vs. B1
Spiel 2 Samstag 13.06.2026 18:30 Uhr A1 vs. B3
Spiel 3 Mittwoch 17.06.2026 18:30 Uhr Sieger Spiel 1 vs. Sieger Spiel 2
Relegation der Kreisligen B 4/5 zur Kreisliga A2
Spiel 1 Freitag 12.06.2026 18:30 Uhr B4 vs. B5
Spiel 2 Dienstag 16.06.2026 18:30 Uhr Sieger Spiel 1 vs. A2
Relegation der Kreisligen B 6/7 zur Kreisliga A3
Spiel 1 Sonntag 14.06.2026 16:00 Uhr B6 vs. A3
Spiel 2 Donnerstag 18:06:2026 18:30 Uhr Sieger Spiel 1 vs. B7
Relegation zur Landesliga 1 (Herren)
Spiel 1 Sonntag 14.06.2026 18:00 Uhr Franken vs. Relegant LL 1
Relegation zur Verbandsliga (Frauen)
Spiel 1 Sonntag 14.06.2026 15:30 Uhr LL 1 vs. LL 2
Relegation zur Landesliga 1 (Frauen)
Spiel 1 Sonntag 14.06.2026 15:30 Uhr RL 1 vs. RL 2