 2026-05-15T09:36:57.455Z

Pokal

Pokalfinals: Viktoria Berlin jubelt und trauert, Bero siegt klar

Pokalsieger gesucht

von ser · Heute, 19:10 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sebastian Räppold

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Berlin-Pokal u. H.

Am Pfingstsonntag sowie Pfingstmontag werden in Berlin gleich neun PokalsiegerInnen ermittelt.

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7er Frauen

Heute, 10:00 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria III
Türkiyemspor Berlin
Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor IV
0
2
Abpfiff

Tore: 0:1 Ulrike Beyer (14.), 0:2 Zeynep Kucak (57.)

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2. Frauen

Heute, 12:00 Uhr
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC II
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria II
1
2
Abpfiff

Tore: 0:1 Nora Krehnke (9.), 0:2 Deborah Valenzuela Chmieleski (39.), 1:2 Isabella Trincia (71.)

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1. Frauen

Heute, 15:00 Uhr
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina
FSV Hansa 07
FSV Hansa 07Hansa 07
4
1
Abpfiff

Tore: 1:0 Maiken Ueberschär (19.), 2:0 Zehra Karatas (40.), 3:0 Maiken Ueberschär (52.), 4:0 Emma Lamprecht (71.), 4:1 Anna Schulz (79.)

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D-Juniorinnen

Morgen, 10:00 Uhr
1. FC Union Berlin D-Mädchen
1. FC Union Berlin D-Mädchen1. FC Union Berlin D-Mädchen
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
10:00

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C-Juniorinnen

Morgen, 12:00 Uhr
Hertha BSC C-Mädchen
Hertha BSC C-MädchenHertha BSC C-Mädchen
1. FC Union Berlin C-Mädchen
1. FC Union Berlin C-Mädchen1. FC Union Berlin C-Mädchen
12:00

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B-Juniorinnen

Morgen, 14:00 Uhr
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria
14:00

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7er Herren

Morgen, 09:30 Uhr
TSV Wittenau
TSV WittenauTSV Wittenau
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
09:30

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untere Herren

Morgen, 12:00 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria III
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03 III
12:00live

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2. Herren

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers II
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter II
15:00live

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