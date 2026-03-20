Pokalfinalisten und wichtige Verlängerungen bei zwei Kreisligisten

– Foto: TSF Ditzingen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Al Houlani gehört seit 2017 zur SG und entwickelte sich bereits in der Jugend zu einem der auffälligsten Linksverteidiger. Auch im Aktivenbereich setzte er immer wieder Akzente und überzeugte mit seinen Fähigkeiten.

Die SG Reutlingen II setzt weiter auf ein vertrautes Gesicht. Der Kreisligist aus der Kreisliga B3 Alb hat den Vertrag mit Omar Al Houlani verlängert und bindet damit einen langjährigen Spieler weiterhin an den Verein.

Nach einer beruflichen Pause ist der Defensivspieler nun wieder voll im Einsatz und gilt als wichtiger Baustein für die Zukunft der Mannschaft. Mit Technik, Spielverständnis und Einsatz bringt er die Qualitäten eines modernen Außenverteidigers mit.

Auch menschlich genießt Al Houlani im Verein große Wertschätzung.

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FV Kirchheim

Der FV Kirchheim setzt in der Offensive weiter auf Kontinuität. Der Kreisligist aus der Kreisliga A3 Enz/Murr hat mit Kai Müller und Maximilian Steiner zwei wichtige Spieler für die kommende Saison gebunden.

Müller schlug in seiner ersten Spielzeit direkt ein und führt mit zehn Treffern aktuell die interne Torschützenliste an. Mit seiner Erfahrung ist er ein verlässlicher Faktor im Angriffsspiel.

Auch Maximilian Steiner bleibt dem Verein erhalten. Der erst 20-Jährige entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft. Mit seiner Torgefahr und Stärke bei Standards bringt er zusätzliches Potenzial in die Offensive.

Beim FV Kirchheim setzt man damit weiter auf bewährte Kräfte im Angriff.

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Fußballbezirk Enz/Murr

Im Fußballbezirk Enz/Murr sind die Finalistinnen im AZ FITNESS Bezirkspokal der Frauen ermittelt. In zwei einseitigen Halbfinalpartien setzten sich der TSV Münchingen III und der SV Horrheim durch und spielen nun um den Titel.

Besonders deutlich verlief das erste Halbfinale. Der TSV Münchingen III ließ beim SV Leonberg/Eltingen keine Zweifel aufkommen und gewann mit 13:1. Von Beginn an dominierte die Mannschaft das Geschehen und sicherte sich souverän den Einzug ins Endspiel.

Auch im zweiten Halbfinale gab es einen klaren Sieger. Der SV Horrheim setzte sich beim TV Aldingen mit 4:0 durch und folgt Münchingen ins Finale. Für Horrheim hat das Endspiel eine besondere Bedeutung: Im vergangenen Jahr war die Mannschaft erst im Elfmeterschießen gescheitert und verpasste den Titel nur knapp.

Trotz der Niederlagen können auch der SV Leonberg/Eltingen und der TV Aldingen auf ihre Leistungen stolz sein. Der Einzug ins Halbfinale stellt für beide Teams einen beachtlichen Erfolg dar.

Das Finale um den AZ FITNESS Bezirkspokal findet am 14. Mai 2026 an Christi Himmelfahrt statt. Der Austragungsort wird noch bekanntgegeben. Fest steht bereits jetzt: Es wird eine neue Pokalsiegerinnenmannschaft geben.

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