Pokalfinale zum Abschluss

Für die Frauen des 1. FC Saarbrücken endet die Runde am Donnerstag mit dem WASGAU-Saarlandpokalfinle. Das Team von Trainer Taifour Diane trifft auf dem Rasenplatz im Sportzenteum St. Wendel (Zum Stadion) um 14 Uhr auf den Ligakonkurrenten SV Elversberg. "Es ist das letzte Spiel der Saison, das wollen wir gewinnen. Wir sind in der Meisterschaft vor ihnen, aber das spielt in einem Endapiel, das wie ein Derby ist, gar keine Rolle. Wir hatten zuletzt gute Spiele so zum Beispiel mit dem Remis beim Meister in Mainz. Wir wollen die Saison jetzt erfolgreich beenden um dann gerne wieder am DFB-Pokal antreten zu können". Fehlen werden auf jeden Fall die Langzeitverletzten Marie Steimer und Lena Wind. "Wir sind fast vollständig, wir können also während dem Spiel reagieren", blickt Diane voraus.