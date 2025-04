Pokalfinale, wir kommen!

Was für ein Pokalfight auf dem heimischen Kunstrasenplatz! Unsere 1. Mannschaft hat es tatsächlich geschafft: Nach dem Viertelfinalsieg gegen die SG Reinhardshagen wurde nun auch im Halbfinale mit der SG Schauenburg ein weiterer Gruppenligist aus dem Wettbewerb geworfen. Vor 350 Zuschauern siegte die TSV mit 2:1 (0:0) und steht damit im Kreispokal-Finale am 30. April um 18:30 Uhr in Espenau gegen den Verbandsligisten FSV Dörnberg.

Doppelschlag von Siebert-Grüneberg dreht das Spiel

Nach dem Seitenwechsel kam Schauenburg aktiver aus der Kabine und ging in der 54. Minute durch einen Foulelfmeter von Luis Goebel in Führung. TSV-Keeper Sören Enders hatte zuvor unglücklich gefoult. Doch die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Immenhausen war nun präsenter, zielstrebiger und belohnte sich: Nico Siebert-Grüneberg zirkelte in der 72. Minute einen direkten Freistoß über die Schauenburger ins Netz – Ausgleich! Und nur vier Minuten später ließ er den Kunstrasenplatz erneut beben, als er gekonnt eine Ecke direkt im Netz verwandelte – 2:1 für die TSV!

Großer Zusammenhalt bringt den verdienten Finaleinzug

Was die Mannschaft an diesem Ostersamstag zeigte, war eine geschlossene, kämpferische und taktisch starke Teamleistung. Jeder Einzelne warf sich in die Zweikämpfe, unterstützte seinen Nebenmann und glaubte bis zum Schluss an den Sieg. Dieser Einsatz wurde mit dem Finaleinzug belohnt!

Jetzt heißt es: volle Konzentration auf die kommenden Ligaspiele und dann am 30. April das große Finale gegen den Favoriten aus Dörnberg.



Aufstellung TSV Immenhausen: Sören Enders, Arne Habisch, Timo Bülte, Maurice Mündelein, Steven Schöps, Thomas Stern, Max Busch, Nico Siebert-Grüneberg, Dennis Kastrop, Oliver Speer (90. Marcel Hirdes), Bastian Jenzowski (81. Stefan Bachmann)

Weiterhin im Aufgebot: Nicklas Greif, Marcel Hausmann, Dominik Schwan, Roman Sedmera, Leon Beilstein, Andy Rehrmann



Tore:

0:1 Luis Goebel (54´- Foulelfmeter)

1:1 Nico Siebert-Grüneberg (72´- direkter Freistoß nach Foul an Speer)

2:1 Nico Siebert-Grüneberg (76´- direkte Ecke)