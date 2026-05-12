Pokalfinale-Wiesbaden: Klarenthal krasser Außenseiter

Nach 2007 will der SC Klarenthal, der im Halbfinale den FC Bierstadt ausgeschaltet hatte, im diesjährigen Endspiel gegen Biebrich 02 Pokalgeschichte schreiben. Foto: SCK/Nico Hahl

Wiesbaden. Knapp neun Minuten lang füllt eine über 2.000 Mal geklickte Bildergalerie des Wiesbadener Kreispokalendspiels 2007 ein Video auf YouTube. Die „Pokalfighter-Pics“, wie die Galerie betitelt ist, kommentiert der Veröffentlicher mit „Wir haben sie alle von da oben geputzt!“. Und er hat damit völlig recht. Der SC Klarenthal schlug als Underdog im Viertelfinale erst den Türkischen SV mit 3:2, um im Halbfinale den SV Wiesbaden mit 3:2 zu bezwingen und dann nach einem großen Pokalfight gegen den FV Biebrich 02 mit einem 2:1 auch noch den Titel zu feiern. Fast 20 Jahre später wartet am Mittwoch (19.45 Uhr/Livestream des Wiesbadener Kurier) nun die Neuauflage dieses Endspiels. Die aktuelle A-Liga-Formation des SCK hatte im Halbfinale nach Elfmeterschießen (7:6) mit dem FC Bierstadt den Cupsieger der vergangenen beiden Jahre ausgeschaltet.

Klarenthal-Coach Asmelash Woldemicael stand 2007 selbst auf dem Platz und erinnert sich nur zu gerne an den damaligen Erfolg: „Wir sind mit drei oder vier Bussen damals gemeinsam zu Schwarz-Weiß gefahren. Der Tag war unvergesslich. Wir hatten eine legendäre Truppe und haben uns den Pokal erkämpft.“ Erneut unter Trainer Thomas Laubinger feierte der SCK danach sogar noch einen zweiten Pokalsieg. Während Woldemicael nun bei seinen Schützlingen versucht, das Pokalfeuer von 2007 wieder aufflammen zu lassen: „Ich habe den Jungs Bilder und Videos von damals gezeigt, um ihnen zu klarzumachen, was so ein Pokalerfolg für einen Verein wie Klarenthal bedeutet. Damals waren wir auf dem Platz eine Einheit mit den Zuschauern am Rand. Das brauchen wir am Mittwoch genauso wieder.“

Für Underdog in Kohlheck gefühltes Heimspiel

Umso glücklicher kommt der Umstand daher, dass das Endspiel in Kohlheck stattfindet und diesmal „drei oder vier Busse“ nicht vonnöten sein werden. Stattdessen freuen sich Woldemicael und seine Jungs auf einen Fanmarsch: „Wir reisen vorher an und unsere Fans werden sich dann zu Fuß auf den Weg nach Kohlheck machen. Wir haben schon im Halbfinale bei uns gemerkt, was für ein Faktor die Stimmung sein kann. Sie haben uns durch das Spiel getragen. Kohlheck ist ja jetzt quasi wieder ein Heimspiel.“ Dabei hofft der Coach außerdem auf den kleinen Platz in Kohlheck als Faktor, der dem Grün in Klarenthal durchaus ähnelt: „Wir gehen natürlich als absoluter Außenseiter ins Spiel. Biebrich wird das Spiel machen wollen. Wir werden ihnen auf dem kleinen Platz defensiv alles entgegensetzen und auf unsere Chancen lauern.“ Nicht unterstützen können dabei Lukas Reinhard, Arbenit Ahmetaj, Noah Lucio Manuel und Ramazan Sakar, die allesamt ausfallen.

Großer Tag für Ausrichter SC Kohlheck

Derweil dürfte sich auch Ausrichter SC Kohlheck über die zahlreichen Klarenthaler Spaziergänger freuen, sind die Parkplätze rund um das Kohlhecker Sportgelände doch nicht gerade zahlreich. „Wir bitten alle Zuschauerinnen und Zuschauer, möglichst öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen“, betont Kohlhecks Abteilungsleiter Stefan Weigl, der sich weiter auf einen schönen Pokalabend freut: „Wir sind stolz, dass wir in unserem Jubiläumsjahr die Möglichkeit bekommen, das Endspiel auszurichten. Wir werden von den Hobbykickern, von den Aktiven, von unserer AH und von unserer Jugend unterstützt. Ganz Kohlheck wird mit anpacken, damit wir einen reibungslosen Pokalabend erleben. Es wird auch Einlaufkinder geben, was mich besonders freut. Für ausreichend Speisen und Getränke ist natürlich gesorgt. Das Wetter wird sich sicher auch noch machen.“

Einen Favoriten hat man in Kohlheck ebenfalls: „Wir sind als Ausrichter natürlich neutral und wünschen beiden Teams Erfolg, aber eine Überraschung schauen wir uns auf unserem Platz, nicht zuletzt aufgrund der geografischen Nähe zu Klarenthal, natürlich gerne an“, gibt Weigl zu.

Bei Biebrich 02 sind alle heiß auf den Pokalsieg

Keine böse Überraschung in Form einer Blamage will Biebrichs Chefcoach Nazir Saridogan erleben. Der Pokalsieg als Schwungfeder für die neue Runde, verbunden mit der Hessenpokalteilnahme – das sind die Anreize. „Da brauche ich bei uns keinen zu motivieren. In diesem Spiel will jeder auf dem Platz sein“, weiß er ungeachtet der Konstellation, dass sein Team drei Liga-Etagen höher angesiedelt ist. Es gelte, kühlen Kopf zu bewahren, so viel gibt er seinen Schützlingen mit auf den Weg. Denn ihm ist klar: „Bei Klarenthal wird jeder Einwurf, jede Ecke und jeder Freistoß bejubelt werden.“ Auch unter den neutralen Besuchern – der SC Kohlheck rechnet mit etwa 600 Zuschauern – werde es wohl einige geben, „die den Favoriten fallen sehen wollen“.





