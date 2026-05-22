POKALFINALE UNSERER 1. FRAUEN

ALLE IN BLAU IN MARIENDORF Dieser Sonntag kann Vereinsgeschichte schreiben. 90 Minuten. Ein Finale. Eine Chance, unseren Verein erstmals in den DFB-Pokal zu führen.

Unsere 1. Frauen haben sich diese Bühne mit Leidenschaft, Kampf und Zusammenhalt verdient — jetzt liegt es an UNS, daraus einen unvergesslichen Tag zu machen.

Wir brauchen ALLE in Blau:

Mitglieder. Fans. Familien. Freunde. Kinder. Alteingesessene. Jeder Einzelne zählt!

Wir brauchen:

Trommeln, die den Volkspark beben lassen (wir bringen welche zum Verleih mit)

Gesänge, die man bis zur letzten Minute hört

Fahnen in Blau (vor Ort ausleihbar oder zu kaufen)

Menschen, die unsere Frauen nach vorne tragen

Lasst uns gemeinsam eine Atmosphäre schaffen, die man nicht vergisst.

Lasst Mariendorf blau werden.

Lasst uns zeigen, was dieser Verein bedeutet.

Kommt früh. Kommt laut. Kommt in Blau.

Für unsere Frauen.

Für unseren Verein.

Für die Geschichte.

ALLE IN BLAU IN MARIENDORF

#einmalberoimmerbero