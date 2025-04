Pokalfinale und Aufstieg vor Augen: Top-Spiele für TSV Otterfing

Der TSV Otterfing startet bei der SG Ascholding/Thanning in die Top-Spiel-Wochen in der Kreisklasse 2.

Für den TSV Otterfing beginnt am heutigen Donnerstag die entscheidende Phase der Saison. Ab 19.30 Uhr treffen die Kicker vom Nordring in Thanning auf die SG Ascholding/Thanning.

Dies ist der Auftakt zu einer ganzen Reihe an Spitzenspielen gegen Darching, Rottach und Deisenhofen, unterbrochen vom Toto-Pokal-Endspiel gegen den TSV Geiselbullach am 1. Mai. „Ascholding hat eine starke Mannschaft, sie haben gegen Darching und Deisenhofen nur knapp verloren. Wir müssen vor allem den Kampf annehmen“, erklärt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban.

Die Otterfinger können ausgeruht in die Partie gehen, sie waren am vergangenen Wochenende spielfrei. Gegenüber dem 1:1 beim SV Bad Tölz müssen die TSV-Kicker vor allem ihre Chancenverwertung verbessern, wollen sie die drei angestrebten Zähler mit nach Hause nehmen. „Wir brauchen eine geschlossene Mannschaftsleistung von 1 bis 16. In Thanning ist es immer schwer zu spielen, wir müssen von Anfang an hellwach ins Match starten“, sagt Urban.