Pokalfinale: Trotz Niederlage stolz und glücklich

Was für ein Weg, was für ein Abend, was für ein Team!

Auch wenn am Ende der große Pokal nicht nach Immenhausen ging, konnte die TSV Immenhausen im Krombacher-Kreispokalfinale erhobenen Hauptes den Platz verlassen. Gegen den zweiklassenhöheren Verbandsligisten FSV Dörnberg zeigte unsere Mannschaft eine leidenschaftliche und couragierte Leistung und hielt selbst in Unterzahl lange tapfer dagegen. Ein Weg voller Leidenschaft