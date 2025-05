Pokalfinale steht! Landolfshausen/Seulingen empfängt SSV Kästorf

Für Acosta war es nach zwei Ligapleiten in Serie also die dritte Niederlage am Stück, während Landolfshausen/Seulingen mit Rückenwind in die Ligapartie gegen den Tabellenführer Sülbeck/Immensen am Sonntag gehen wird.

Nach den Heimsiegen gegen den Bovender SV und Eintracht Northeim war auch das dritte Heimspiel des TSV Landolfshausen/Seulingen im laufenden Wettbewerb gegen einen Landesligisten. Dabei stellte der Bezirksligist schon in der ersten Hälfte die Weichen auf Finaleinzug. Jannik Meck und Hendrik Ziegner brachten ihren TSV auf die Siegerstraße. Zwar kam Acosta per verwandelten Elfmeter von Maurice Franke nochmal ran, doch in der 74. Minute war es wieder Ziegner, der mit seinem fünften Pokaltor der Saison seinen TSV ins Finale schoss.

Im Finale wird dann der SSV Kästorf zu Besuch sein. Dabei zeigte man vor über 400 Zuschauern von Beginn an, dass man unbedingt ins Finale einziehen wollte. "Wir haben von Minute eins an das Zepter in die Hand genommen und kaum was zugelassen." Sah Sportvorstand Chris Borgsdorf.

So erledigte man den Aufsteiger, gegen den man in der Liga beide Spiele verlor, durch drei Tore in 13 Minuten. Leander Petry, Noah Mamalitsidis und wieder Petry stellten auf 3:0 zur Pause. Mit seinem achten Pokaltreffer sorgte Petry dann für die endgültige Entscheidung in der 54. Minute und auf Seiten des Landesliga-Dritten war die Freude groß. Aber nicht nur wegen des Finaleinzugs. "Ich bin sehr zufrieden. Nicht nur mit dem Finaleinzug, auch mit der Kulisse. Die Organisation war super vom ganzen Team drum herum und auch der Platz war im super Zustand. Mein Dank geht auch an die umliegenden Vereine aus der Region, die uns zahlreich unterstützt haben." so ein zufriedener Chris Borgsdorf.

Nun hat man also zum Ende der Saison die Chance, eine gute Liga-Saison mit dem Pokalgewinn gegen Landolfshausen/Seulingen zu krönen. "Wir haben aber erstmal die nächsten Aufgaben im Blick." so Borgsdorf mahnend. In der Liga empfängt man am Sonntag den BSC Acosta. Fallersleben hingegen spielt gegen die SVG Göttingen.