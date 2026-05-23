Pokalfinale: Portmanns "unfassbar kitschiges" Siegtor

Es regnet Bier: Der Bitburger Verbandspokal ging stilecht zuende. – Foto: SWFV

Als Kapitän Jost Mairose den Pott inmitten seiner Mannschaftskollegen in die Höhe reckt, kommt das Bier von links und rechts zugleich geflogen. Es ist schließlich der Bitburger Verbandspokal, den der TSV Schott Mainz zum vierten Mal binnen fünf Spielzeiten gewonnen hat. Das 2:1 (1:1) des Regionalliga-Drittletzten gegen den Oberliga-Zweiten vor 1512 Zuschauern in Weingarten ist zugleich die Revanche für das Vorjahr (1:2).

Das ermöglichte Etienne Portmann den perfekten Abgang. Mit seinem letzten Ballkontakt nach sechs Jahren TSV schoss der künftige Mechtersheimer den Ball nach einem Umschaltangriff und Abdellatif El Mahaouis Zuspiel flach ins Eck (90.+4). „Ein unfassbarer, kitschiger Moment“, findet Portmann, „es ist schön, wenn eine so lange Zeit so zu Ende geht. Da ist viel abgefallen, nachdem ich in letzter Zeit viel Unverständnis abbekommen habe.“ Nicht jeder mag Portmanns Wechsel nachvollziehen. Er geht als „Man of the Match“. „Das hätten sich ganz andere verdient. Ich habe ja nur kurz gespielt“, sagt der mit Trainingsrückstand eingewechselte Siegtorschütze.

„In einem Finale ist jeder heiß“, sagt TSV-Verteidiger Jan Just, „und wir hatten etwas gut zu machen.“ Drückend heiß war es in der Tat, was man dem Spiel auch ansah. Schott wählte einen meist risikofreien Aufbau mit hohen Bällen hinter die Kette. Pressingsequenzen waren Mangelware. Trotzdem schwanden am Ende sichtlich die Kräfte, stärker noch beim FKP.

"Freut mich am meisten für Samu"

„Es freut mich für viele sehr, aber am meisten für Samu“, blickt der Sportliche Leiter und künftige Trainer Sascha Meeth auf seinen designierten Vorgänger Samuel Horozovic, der „mit dreieinhalb“ bei den Bambini begann und nun, 29-jährig, beim TSV aufhört. „Für den Verein ist das finanziell ein Mehrwert und für das Prestige wichtig“, sagt Horozovic, schüttelt sich innerlich kurz und muss schmunzeln: „Ich bin noch so im Tunnel. Von den Emotionen her bin ich ja relativ kaltblütig. Ich muss das jetzt alles erst mal realisieren.“ Im Kurzurlaub wird das sicher klappen, während ein Teil des Kaders auf Mallorca die Sau rauslassen will.

„Glücklich, aber nicht unverdient“ fand Meeth den Sieg. Pirmasens konzentrierte sich auf punktuelle, mit Entschlossenheit gespielte Angriffe. Marc Ehrhardt aus 20 Metern (15.), Nico Wiltz' per 25-Meter-Kracher zum 1:1 (29.) und Freistoßflanke ans Latteneck (40.), das wegen Abseits weggepfiffene 1:2 (45.+2), Wiltz' freier Zehn-Meter-Schuss weit drüber (46.) und Dennis Krobs knapper Kopfball (62.) – das war mehr konkrete Torgefahr, als der TSV zusammenbrachte. Jan Just staubte per Volley nach einer Ecke zum 1:0 ab (21.). Dennis De Sousa Oelsner (13.) und El Mahaoui (58.) brachten verheißungsvolle Konter nicht richtig zu Ende, Jacob Roden scheiterte im Eins-gegen-Eins mit Keeper Benjamin Reitz (85.).

Schott hat den längeren Atem

Die kernigere Gangart, die der TSV aus der Regionalliga gewohnt ist, gab bei der langen Leine von Schiri Markus Dunsbach im Verbund mit dem längeren Atem den Ausschlag. „Wir wollten es mehr, hatten sehr viel Wut im Bauch“, sagt Sean Horozovic. Irgendwie hat es, so Geschäftsführer Till Pleuger, Tradition, dass scheidende Cheftrainer sich mit dem Pokal verabschieden – Meeth 2022 ebenfalls gegen Pirmasens (3:0), nun Horozovic. „Wir hatten die absolute Kampfbereitschaft, den Siegeswillen, auch von außen“, lobt Pleuger.

Zum vierten Mal geht es in den DFB-Pokal. Einziger Torschütze dort ist bislang Nils Gans, beim 1:6 gegen Dortmund. Just wünscht sich die Bayern als Gegner, Gans Schalke 04, um die elterliche Loyalität auf die Probe zu stellen. In Minute 55 setzte der Verteidiger beim FKP-Konter von hinten zum Tackling an. „Wenn du jetzt foulst, ist es dunkelgelb“, habe der Unparteiische ihm zugerufen. Viele Beobachter fanden Rot angemessen. Weil auch Pirmasens-Kapitän Yannick Grieß mit seiner Tätlichkeit in der folgenden Rudelbildung ungeschoren davon kam, glich sich das Ganze aus. Nach dem 2:1 gab es gegen beide Bänke Rot, dem ebenfalls scheidenden Schott-Cotrainer Nenad Simic wird die Sperre egal sein.

Zwei Neuzugänge kommen noch

DFB-Pokal, das heißt auch immer: satte Einnahmen. De Sousas Abgang nach Mechtersheim zeichnet sich ab. Zwei Neuverpflichtungen kündigt Meeth noch an, unabhängig vom Finalsieg. „In Steine statt Beine“ werde investiert – wie schon beim Titel-Triple 2022 bis 2025.

TSV Schott Mainz: Balters – Just (79. Kern), Ahlbach, Gans – Schwarz, Robotta, Mairose, Rimoldi (84. Neal) – Horozovic (79. Portmann) – De Sousa (61. Roden), El Mahaoui.