Pokalfinale Neuss: So lief das Endspiel!

Der SC Kapellen greift nach dem Kreispokal. – Foto: Udo Waffenschmidt

Am Montag fällt auch im Kreis Grevenbroich-Neuss die Entscheidung, wer sich Kreispokalsieger der Saison 2025/26 nennen darf. Um 16 Uhr stehen sich dazu der Landesligist SC Kapellen-Erft und der Bezirksligist 1. FC Grevenbroich-Süd gegenüber, und wir freuen uns, Euch die Partie zum Ausklang des Osterfestes im Liveticker, bei FuPa.tv sowie im Livestream auf dem YouTube-Kanal von FuPa Niederrhein präsentieren zu können. Den Stream könnt ihr gleich hier unten im Text starten.

Für den SC Kapellen läuft es in Gruppe 1 der Landesliga derzeit hervorragend. Als Zweiter kämfen die Kapellener derzeit um die Aufstiegs-Chance, die es indes nur dann geben wird, wenn sich in der Regionalliga West die SSVg Velbert oder der Wuppertaler SV noch rettet. Der Lauf zuletzt ist gut, in den vergangenen sechs Spielen gab es drei Siege und drei Remis. Es kann also keinen Zweifel daran geben, dass der ehemalige Oberligist, der das auch wieder werden könnte, der Favorit im Finale ist.

Süd macht am Donnerstag aus einem 0:2 noch ein 2:2

Weniger gut sieht die aktuell Formkurve beim 1. FC Grevenbroich-Süd aus. Zwar steht die Mannschaft von Trainer Christian Niebel insgesamt als Siebter noch immer sehr ordentlich da, doch zuletzt gingen die Süder viermal in Folge als Verlierer vom Feld, ehe es am Gründonnerstag immerhin ein 2:2 gegen den CfR Links gab, bei dem die Grevenbroicher ein 0:2 aufholten. Da ist es klar, dass ein Bezirksligist nicht gerade mit breiter Brust in einen Vergleich mit einem klassenhöheren Gegner geht. Anstoß ist am Ostermonmtag um 16 Uhr jedenfalls auf der Sportanlage Süd, Hauptstraße 130 in Grevenbroich, und man weiß ja nie, denn im Pokal laufen die Dinge ja manchmal doch anders - nicht zuletzt auf der heimischen Anlage. Für den Niederrheinpokal sind jedenfalls beide Mannschaften bereits qualifiziert. Der 1. FC-Süd stand auch im Vorjahr im Pokalfinale, auch damals war der Gegner zu diesem Zeitpunkt Landesligist. Gegen den VfL Jüchen gab es im Endspiel ein achtbares 0:2.