 2026-05-15T09:36:57.455Z

Pokal

Pokalfinale live: Frustbewältigung für SCW gegen Cleeberg?

Teaser KREISPOKAL WETZLAR: +++ Schießt sich der Noch-Hessenligist SC Waldgirmes den Frust im Finale des Wetzlarer Kreispokals gegen den FC Cleeberg von der Seele? Wir übertragen das Endspiel live im Stream +++

von Redaktion · Gestern, 23:16 Uhr · 0 Leser
Im Finale des Wetzlarer Fußball-Kreispokals treffen an Pfingstmontag (14.30 Uhr) der FC Cleeberg und der SC Waldgirmes aufeinander. © Grafik: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Im Finale des Wetzlarer Fußball-Kreispokals treffen an Pfingstmontag (14.30 Uhr) der FC Cleeberg und der SC Waldgirmes aufeinander. © Grafik: VRM/M. Zink, I. Scherthan

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GL Gießen/Marburg
Waldgirmes
FC Cleeberg

Wetzlar. Noch zwei Spiele lang darf sich der SC Waldgirmes Fußball-Hessenligist schimpfen. Dann müssen die Lahnauer mindestens ein Jahr mit der Verbandsliga Vorlieb nehmen. Erfahrungen mit dieser Spielklasse hat auch der FC Cleeberg schon gemacht, der nach dem Abstieg im Sommer 2025 aber wieder in der Gruppenliga kickt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.