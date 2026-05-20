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Pokal
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Pokalfinale live: Frustbewältigung für SCW gegen Cleeberg?
Teaser KREISPOKAL WETZLAR: +++ Schießt sich der Noch-Hessenligist SC Waldgirmes den Frust im Finale des Wetzlarer Kreispokals gegen den FC Cleeberg von der Seele? Wir übertragen das Endspiel live im Stream +++
Wetzlar. Noch zwei Spiele lang darf sich der SC Waldgirmes Fußball-Hessenligist schimpfen. Dann müssen die Lahnauer mindestens ein Jahr mit der Verbandsliga Vorlieb nehmen. Erfahrungen mit dieser Spielklasse hat auch der FC Cleeberg schon gemacht, der nach dem Abstieg im Sommer 2025 aber wieder in der Gruppenliga kickt.