Pokalfinale live: Frustbewältigung für SCW gegen Cleeberg?

Im Finale des Wetzlarer Fußball-Kreispokals treffen an Pfingstmontag (14.30 Uhr) der FC Cleeberg und der SC Waldgirmes aufeinander. © Grafik: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Wetzlar. Noch zwei Spiele lang darf sich der SC Waldgirmes Fußball-Hessenligist schimpfen. Dann müssen die Lahnauer mindestens ein Jahr mit der Verbandsliga Vorlieb nehmen. Erfahrungen mit dieser Spielklasse hat auch der FC Cleeberg schon gemacht, der nach dem Abstieg im Sommer 2025 aber wieder in der Gruppenliga kickt.