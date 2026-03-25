Pokalfinale in Düsseldorf als Trostpflaster: Vier Teams, vier Krisen

Der DSC 99 möchte gerne ins Pokalendspiel. – Foto: Sven Conor

Das Halbfinale im Düsseldorfer Kreispokal ähnelt in dieser Saison einer Therapiesitzung für Enttäuschte. Ausgenommen vom überraschend bis in die Runde der letzten Vier vorgestoßenen A-Kreisligisten Hilden 05/06 nehmen die restlichen Teilnehmer ein bisschen Kummer mit in die Mittwochabendspiele. Ein Trostpflaster für die Gesamtheit: Alle vier Teams sind bereits für die erste Runde des Niederrheinpokals 2026/2027 qualifiziert.

Ungeachtet dessen setzt der DSC 99 zu Hause gegen den FC Kosova alles daran, in das Endspiel einzuziehen. „Der Einzug ins Finale wäre in jedem Fall ein versöhnlicher Abschluss einer schwierigen Saison“, sagt DSC-Trainer Sascha Walbröhl. Wie kompliziert die Lage in Düsseltal aktuell ist, zeigte sich am Sonntag im Ligabetrieb, als der „Club“ beim abstiegsgefährdeten VdS Nievenheim mit 3:6 unter die Räder kam. „Da sind wir nach 20 Minuten komplett eingebrochen“, klagte Walbröhl.

Auch Dowidat fehlt dem DSC

Möglichkeiten zu rotieren hat der 50-Jährige derzeit aber kaum. Auch Dennis Dowidat fällt verletzungsbedingt aus. So stellt sich die Mannschaft fast von alleine auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass der DSC, nach dem 3:0-Sieg im Viertelfinale über die SG Unterrath einen weiteren Landesligisten ausschalten kann, ist unter diesen Bedingungen eher gering, auch wenn Kosova momentan ebenfalls keine Bäume auszureißen vermag, wie jüngst beim 1:3 bei Aufsteiger Gnadental zu sehen war.

Hilden 05/06 kann nur gewinnen

Die in der Liga auf Platz fünf rangierende Elf des FC Kosova ist auf dem Papier der verbliebene Favorit im Wettbewerb. Die Außenseiterrolle steht dem Kreisligisten aus Hilden zu, der im Viertelfinale schon dem Bezirksliga-Topteam Eller 04 ein Bein stellen konnte. In der Verfassung von damals kann der „Underdog“ auch bei Ellers seit vier Pflichtspielen sieglosen Ligarivalen Lohausener SV auf einen neuerlichen Pokal-Coup hoffen.