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Pokalfinale Differdingen – Rosport: Vorverkauf hat begonnen
Endspiel am 29.Mai ab 19:30 Uhr im „Stade de Luxembourg“
von Paul Krier · Heute, 07:25 Uhr · 0 Leser
Der Vorverkauf für das Pokalfinale hat begonnen – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)
Karten der Kategorie 1 sind für 30 Euro erhältlich, die der Kategorie kosten 20 Euro. Jugendliche und Kinder unter sechzehn Jahren genießen in beiden Kategorien freien Eintritt. Tickets können über die Website der FLF bestellt werden.
Das Finale steigt am 29.Mai im „Stade de Luxembourg“, der Anstoß erfolgt um 19:30 Uhr.