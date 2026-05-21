Pokalfinale Differdingen – Rosport: Vorverkauf hat begonnen

Der Vorverkauf für das Pokalfinale hat begonnen – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Wie die FLF am Mittwoch bekanntgab (s.u.), hat der Vorverkauf für das Pokalendspiel zwischen Titelverteidiger FC Differdingen 03 und dem FC Victoria Rosport begonnen.

Fr., 29.05.2026, 19:30 Uhr FC Differdingen 03 Differdingen FC Victoria Rosport Rosport 19:30 live PUSH

Karten der Kategorie 1 sind für 30 Euro erhältlich, die der Kategorie kosten 20 Euro. Jugendliche und Kinder unter sechzehn Jahren genießen in beiden Kategorien freien Eintritt. Tickets können über die Website der FLF bestellt werden.