 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Pokalfinale Differdingen – Rosport: Vorverkauf hat begonnen

Endspiel am 29.Mai ab 19:30 Uhr im „Stade de Luxembourg“

von Paul Krier · Heute, 07:25 Uhr · 0 Leser
Der Vorverkauf für das Pokalfinale hat begonnen
Der Vorverkauf für das Pokalfinale hat begonnen – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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Wie die FLF am Mittwoch bekanntgab (s.u.), hat der Vorverkauf für das Pokalendspiel zwischen Titelverteidiger FC Differdingen 03 und dem FC Victoria Rosport begonnen.

Fr., 29.05.2026, 19:30 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
19:30live

Karten der Kategorie 1 sind für 30 Euro erhältlich, die der Kategorie kosten 20 Euro. Jugendliche und Kinder unter sechzehn Jahren genießen in beiden Kategorien freien Eintritt. Tickets können über die Website der FLF bestellt werden.

Das Finale steigt am 29.Mai im „Stade de Luxembourg“, der Anstoß erfolgt um 19:30 Uhr.

Das Presseschreiben der FLF