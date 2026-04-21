Pokalfinale des SBFV-Rothaus-Pokal im Karl-Heitz-Stadion in Offenburg Endspiel zwischen Bahlinger SC und dem FC 08 Villingen wird im Karl-Heitz-Stadion in Offenburg ausgetragen von BZ/PM · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Claus G. Stoll

Das Endspiel um den SBFV-Rothaus-Pokal der Herren in der Saison 2025/2026 zwischen dem Bahlinger SC und dem FC 08 Villingen wird im Karl-Heitz-Stadion in Offenburg ausgetragen. Die Kaiserstühler aus Bahlingen möchten den Triumph aus dem Vorjahr wiederholen, Villingen wiederum reist als Rekordsieger an und hat den nächsten Titel fest im Blick.

Nachdem seit der vergangenen Woche die beiden Finalisten feststehen, ist nun auch der Austragungsort fixiert: Das Pokalfinale des SBFV-Rothaus-Pokals 2026 wird am Samstag, 23. Mai 2026, im Karl-Heitz-Stadion in Offenburg stattfinden. Im ersten Halbfinale hatte sich der FC 08 Villingen mit einem verdienten 3:1 zu Hause gegen den Oberligakonkurrenten aus Denzlingen durchgesetzt, dem Regionalligisten Bahlinger SC gelang ein knapper Auswärtserfolg (0:1) beim zwei Klassen tiefer spielenden SC Lahr.



Die Vergabe des Endspielortes erfolgte nun in enger Abstimmung mit den beteiligten Vereinen. Bereits im Vorfeld wurde die mögliche Austragung mit den Halbfinalisten besprochen und auch die organisatorischen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen geprüft. Offenburg erwies sich als geeigneter und gut umsetzbarer Spielort für das südbadische Pokalfinale. „Aus organisatorischer Sicht bietet das Karl-Heitz-Stadion gute Voraussetzungen für das Rothaus-Pokalfinale. Wir erwarten ein interessantes Finale zweier traditionsreicher Mannschaften und hoffen auf zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer, die dem Endspiel einen angemessenen Rahmen verleihen werden“, so der seitens des SBFV für das Endspiel verantwortliche Thorsten Kratzner.





Bereits im Jahr 2016 war Offenburg Austragungsort des Pokalendspiels. Damals setzte sich der SV Oberachern vor rund 2.300 Zuschauerinnen und Zuschauern mit 5:3 gegen den FC 08 Villingen durch.



Die genaue Anstoßzeit für das Finale 2026 steht derzeit noch nicht fest. Auch in diesem Jahr wird das südbadische Pokalfinale im Rahmen des Finaltags der Amateure in einer bundesweiten Konferenz live in der ARD übertragen. Weitere Informationen, unter anderem zum Ticketverkauf, werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.