Pokalfinale der Frauen: was ist für Differdingen drin?

Marisa Soares und Differdingen steht der schwerstmögliche Gegner gegenüber – Foto: Joëlle Schmartz

In diesem Jahr steht Differdingen erstmals in einem Finale um den Pokal der Frauen. Lange war man Racing in der regulären Saison auf den Fersen und beeindruckte in der Hinrunde der Meisterschaft vor rund 300 Zuschauern mit einem Remis gegen die alten und neuen Landesmeisterinnen. Danach gab es aber auch zwei heftige Niederlagen.

Was tun, wenn die Übermannschaft der letzten Jahre Gegner im Pokalfinale ist? Covid-Pandemie-übergreifend kann Racing heute Abend seinen sechsten Pokalsieg in Serie feiern. Drei verschiedene Gegner bissen sich in den vergangenen sieben Jahren die Zähne an den Hauptstädterinnen in den jeweiligen Endspielen aus.

Man fiel später in ein Tief und ließ Racing auf und davon ziehen, nur um sich am letzten Spieltag wieder zu fangen. Die Serienmeisterinnen aus der Hauptstadt werden auch am Pfingstmontag Favoritinnen sein. Die Frage, die sich stellt ist, was der FCD tun kann und muss, um für Spannung und eventuell für eine Überraschung zu sorgen.

Soares: „ein Finale, in dem alles passieren kann“

Marisa Soares ist einer von nur ein paar Differdinger Spielerin, die auf Endspielerfahrung zurückgreifen kann. Gegenüber FuPa meinte sie: „Ein Finale ist immer eine unvergessliche Erfahrung. Verschiedene Mädels sind zum ersten Mal in einem solchen dabei, andere haben bereits zwei, drei Finals gespielt. Für unser Team ist meine Erfahrung schon wichtig nach dieser Saison. Wir hatten gute und weniger gute Momente und die Spielzeit so abzuschließen ist die Kirsche auf der Torte, egal ob wir gewinnen oder nicht.

Die Mädchen sollen diesen Moment einfach genießen. Amy (d.Red: Thompson) hat in dieser Saison leider nicht viel spielen können, doch ich bin überzeugt, dass es uns guttun wird, sie wieder auf dem Platz zu haben. Hoffentlich können wir ihr ein schönes Abschlussgeschenk bereiten. Sie in der Mannschaft zu haben ist immer ein Vorteil. Insgesamt wird es kein leichtes Spiel, dessen sind wir uns bewusst. Es bleibt aber dennoch ein Finale, in dem alles passieren kann. Wir haben es fertiggebracht, in der Hinrunde 0:0 gegen Racing zu spielen, wieso sollte uns das nicht ein zweites Mal gelingen, oder gar zu gewinnen?“

Martins: „Ich erwarte mir ein sehr schönes Spiel“

Racing-Trainerin Elodie Martins gab uns in einer schriftlichen Mitteilung zum Endspiel folgendes zu Protokoll: „Wir ändern nichts an unserer Organisation. Wir haben weiter gearbeitet wie über die gesamte Saison hinweg. Ich erwarte mir ein sehr schönes Spiel. Der Pokal bleibt ein eigener Wettbewerb und spiegelt die Meisterschaft nicht wider. In einem umkämpften Spiel kann alles passieren, es werden zwei gute Teams auf dem Platz stehen. Dass Amy Thompson zurück ist, wird für uns nichts ändern. Es werden elf Gegnerinnen auf dem Feld sein und es liegt an uns, auf jede einzelne von ihnen aufzupassen.“