Pokalfinale der Frauen: Mamer „against all odds“

Nach den Relegationsspielen am Donnerstag und Freitag steht am Samstagabend in Bettemburg das letzte große Highlight der Saison im Vereinsfußball bei den Frauen an.

Racing geht als absoluter Topfavorit in das Finale gegen Mamer. Die frisch gebackenen Meisterinnen hatten trotz Qualitätsverlusts im Sommer ihre dominante Rolle aus den vergangenen Jahren bestätigt und können zum wiederholten Male das Double holen. Was an spielerischem Personal verlorenging, konnte durch Mannschaftsgeist wettgemacht werden.

„Unter der Woche wurde viel Wert auf Erholung und Pflege gelegt“ erklärte uns Racing-Trainerin Elodie Martins in einer kurzen schriftlichen Stellungnahme. „Das hat allen sehr gutgetan. In Endspielen gibt es keine Favoritinnen“ warnte sie zugleich. „Es wird ein hartes Spiel, alles kann auf beiden Seiten passieren. Es liegt an uns, alles umzusetzen, um diese Saison gut abzuschließen.“

In die gleiche Bresche schlägt ihr Gegenüber, der einstige Star David Régis, der seit letztem Sommer in Mamer in der Verantwortung steht: „Ich habe Hoffnung“ so der einstige WM-Teilnehmer in einem Telefongespräch mit FuPa. „Ich sagte den Mädels, dass das Alter im Sport keine Rolle spielt, sondern der Einsatz. Niemand wird einen Pfifferling auf uns gegen diese Mannschaft von Racing setzen. Deswegen haben wir nichts zu verlieren und das Spiel beginnt bei 0:0. Ich versuchte dem Team zu vermitteln, dass sie es als Spiel sehen sollen, in dem sehr viele ihrer Freunde zuschauen werden. Sie sollen es als Belohnung sehen und mit Lust und einem Lächeln an die Sache herangehen. Ich habe in meiner Karriere so viele Spiele dieser Art bestritten und diese Herangehensweise wurde mir auch immer so vermittelt. Und außerdem kann im Pokal alles passieren. Es gibt also auch die Chance auf eine Überraschung!“

Mamers Weg ins Finale: Differdingen (2:1, HF), UMW (0:5, VF), Kehlen (0:1, AF), Rümelingen (2:10, Quali)

Das Beachtliche an der Leistung des FC Mamer 32 ist, dass man das Endspiel nach einem Umbruch im Sommer mit einer sehr jungen Truppe erreicht hat, die mit einigen wenigen erfahreneren Kolleginnen, wie z.B. Kapitänin Noel, gespickt ist. Der Mannschaftsgeist soll stets hervorragend gewesen sein und man scheute sich nicht, auch mal Überraschungen im Kader zu enthüllen, die voll einschlugen. So wird Mamer am Samstagabend alles haben, nur eins nicht: etwas zu verlieren. Anstoß in Bettemburg ist um 19 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker.