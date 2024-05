Wiederholung erwünscht: Das letztjährige Pokalspiel gegen die Würzburger Kickers behält man beim SV Hahnbach (in Gelb) in positiver Erinnerung. – Foto: Josef Trummer

Pokalfinale Amberg/Weiden: »Jeder Spieler kennt die Bedeutung« Bezirksligist SV Hahnbach steckt gegen Gastgeber DJK Irchenrieth in der Favoritenrolle und sinnt auf die Titelverteidigung

Verteidigt der SV Hahnbach im Totopokal des Kreises Amberg/Weiden den Titel? Und kommt anschließend wieder so ein tolles Pokal-Los zustande wie vor einem Jahr mit den Würzburger Kickers (0:4)? Diese Fragen werden am Maifeiertag beantwortet, wenn der Tabellenachte der Bezirksliga Nord auf dem Sportplatz in Irchenrieth auf den hiesigen Kreisligisten DJK Irchenrieth trifft. Die Gäste mit ihrem Übungsleiter Ilker Caliskan gehen klar favorisiert in das Match, während man bei Irchenrieth im Vorfeld von einem „absoluten Bonus-Spiel“ spricht. Nichtsdestotrotz hat die Pianka-Crew vor, dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich zu machen und womöglich für eine Überraschung zu sorgen. Schließlich geht es neben dem Pokal und 1.000 Euro an Gewinnprämie auch um einen attraktiven Gegner im Verbandspokal. Anpfiff ist um 17 Uhr.



Skurrile Randnotiz: Schiedsrichter des angesprochenen, letztjährigen Pokalspiels zwischen Hahnbach und den Würzburger Kickers war ausgerechnet Irchenrieths Abteilungsleiter, Bayernliga-Referee Andreas Stolorz.



Andreas Stolorz (Abteilungsleiter DJK Irchenrieth): „Für die DJK Irchenrieth ist das Pokalfinale ein absolutes Highlight. Der Verein, aber auch die Mannschaft freuen sich schon auf diesen Tag. Der SV Hahnbach ist natürlich der haushohe Favorit in diesem Finale. Für uns ist das ein absolutes Bonus-Spiel, in dem wir uns so gut wie möglich verkaufen wollen. Wir hoffen einfach auf einen guten Tag für uns und am Ende werden wir sehen, was dabei rauskommt. Leider fehlen uns einige wichtige Spieler verletzt, die uns den Weg ins Finale geebnet haben und sich jetzt nicht dafür belohnen können.“



Der Weg der DJK Irchenrieth ins Finale: SG Waidhaus / Pfrentsch / Neukirchen 2:1, DJK Ursensollen 5:3, 1.FC Schlicht 4:1





Ilker Caliskan (Trainer SV Hahnbach): „Da wir jetzt im Finale sind, ist unser Ziel der Sieg! Unseren Titel aus dem letzten Jahr wollen wir verteidigen. Jeder Spieler kennt die Bedeutung von diesem Moment und will seinen Teil dazu beitragen. In diesem Jahr stehen wir im Finale gegen die DJK Irchenrieth, die auch verdient um diesen Titel kämpft. Es wird ein sehr intensives Spiel, in dem beide Mannschaften ihr Bestes geben werden.“



Der Weg des SV Hahnbach ins Finale: SV Schmidmühlen II 8:0, SV Immenreuth 7:1, SV Grafenwöhr 2:1