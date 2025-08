Pokalfight unter Flutlicht !

Zum Auftakt des Kreispokals gastierte der TSV Neckarbischofsheim am Dienstagabend beim FV Elsenz. In einer intensiv geführten Partie setzte sich der TSV nach einem echten Pokalfight mit 4:2 durch und steht damit in der zweiten Runde. Die Gäste starteten druckvoll und übernahmen von Beginn an das Kommando. Bereits nach acht Minuten hätte Hotel die Führung auf dem Fuß gehabt, verzog aber aus aussichtsreicher Position. In der 21. Minute war es dann soweit: Nach einer präzisen Flanke von Paulmann war Lapesch zur Stelle und netzte zur verdienten 0:1-Führung ein. Der TSV ließ nicht locker und belohnte sich in der 39. Minute erneut – diesmal war es Hotel, der nach Freistoß auf 0:2 erhöhte. Kurz vor der Pause dann ein kleiner Dämpfer: Elsenz bekam einen Freistoß in aussichtsreicher Position zugesprochen, den Leyrer direkt verwandelte – der Anschlusstreffer zum 1:2 in der 44. Minute und gleichzeitig der Pausenstand. Auch nach dem Seitenwechsel blieb "Bischesse" zunächst spielbestimmend, verpasste es jedoch, die Führung auszubauen. Stattdessen gelang den Gastgebern mit einem "halben Eigentor" in der 67. Minute der Ausgleich zum 2:2, was der Partie nochmals eine neue Wendung gab. In dieser Phase drängte Elsenz auf den Führungstreffer und erspielte sich mehrere gute Gelegenheiten. Doch der TSV zeigte Moral und schlug in der Schlussphase eiskalt zurück: In der 84. Minute traf Lorenz zur erneuten Führung – 2:3 ! In der Nachspielzeit sorgte dann erneut Hotel mit seinem zweiten Treffer des Abends für die Entscheidung und den 2:4-Endstand. Fazit: Ein verdienter Sieg für den TSV Neckarbischofsheim, der nach zwischenzeitlichem Zittern die nötige Ruhe bewahrte und sich am Ende souverän durchsetzte. In der zweiten Pokalrunde trifft man nun am kommenden Sonntag auf die SG Waibstadt – diesmal vor heimischer Kulisse. Anpfiff ist um 15:30 Uhr.