🔥 Pokalfight pur! 🔥

Gestern Abend gelang uns ein packender 5:7-Sieg nach Elfmeterschießen beim Ligakonkurrenten und Mitaufsteiger RSK Esslingen.
In den ersten Minuten überrollte uns die Intensität des Gegners, wir lagen 1:0 zurück. Doch Marco Libhafsky stellte nach starker Vorarbeit von Chris Bauer den Ausgleich her. 💪
Nach der Pause brachte uns Jannick Hoyler per Strafstoß an Morris Maier in Führung, ehe Esslingen erneut ausglich. Danach schlugen wir zurück: Felix Rueß traf nach schönem Zusammenspiel zum 2:3, doch ein weiterer Elfmeter brachte Esslingen wieder ran – 3:3.
Im Elfmeterschießen behielten wir dann die Nerven: Chris Bauer, Mike Tausch, Gabriele Giacobbe und Morris Maier verwandelten sicher. Unser Keeper Yannik März wurde zum Helden, parierte einen Versuch, ein weiterer Esslinger ging daneben. 🙌
➡️ Damit stehen wir im Achtelfinale des Bezirkspokals!
#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim 🔴⚪