🔥 Pokalfight pur! 🔥

Bezirkspokal Ne./Fils
RSK Essling.
Weilheim/T.
Gestern, 19:30 Uhr
TSV RSK Esslingen
TSV RSK EsslingenRSK Essling.
TSV Weilheim/Teck
TSV Weilheim/TeckWeilheim/T.
5
n.E.
7
Abpfiff

Gestern Abend gelang uns ein packender 5:7-Sieg nach Elfmeterschießen beim Ligakonkurrenten und Mitaufsteiger RSK Esslingen.

In den ersten Minuten überrollte uns die Intensität des Gegners, wir lagen 1:0 zurück. Doch Marco Libhafsky stellte nach starker Vorarbeit von Chris Bauer den Ausgleich her. 💪

Nach der Pause brachte uns Jannick Hoyler per Strafstoß an Morris Maier in Führung, ehe Esslingen erneut ausglich. Danach schlugen wir zurück: Felix Rueß traf nach schönem Zusammenspiel zum 2:3, doch ein weiterer Elfmeter brachte Esslingen wieder ran – 3:3.

Im Elfmeterschießen behielten wir dann die Nerven: Chris Bauer, Mike Tausch, Gabriele Giacobbe und Morris Maier verwandelten sicher. Unser Keeper Yannik März wurde zum Helden, parierte einen Versuch, ein weiterer Esslinger ging daneben. 🙌

➡️ Damit stehen wir im Achtelfinale des Bezirkspokals!

#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim 🔴⚪

