🔥 Pokalfight pur! 🔥

Gestern Abend gelang uns ein packender 5:7-Sieg nach Elfmeterschießen beim Ligakonkurrenten und Mitaufsteiger RSK Esslingen.

In den ersten Minuten überrollte uns die Intensität des Gegners, wir lagen 1:0 zurück. Doch Marco Libhafsky stellte nach starker Vorarbeit von Chris Bauer den Ausgleich her. 💪