Pokalfight im Stadtderby: Nur sieben Minuten fehlen zum Elferschießen

Es war auf dem Papier das hochklassigste Duell in der ersten Hauptrunde des dachbleche24-Landespokals - und in puncto Spannung hat es die Erwartungen erfüllt. Erst in der Verlängerung konnte sich Oberligist VfL Halle 96 am Sonnabend im Stadtderby beim Verbandsligisten BSV Halle-Ammendorf mit 2:1 durchsetzen. Der Spielbericht vom Ammendorfer FuPaner Peter Kluthausen.

Der VfL begann wie die Feuerwehr. Der BSV hatte bereits in der 4. Minute die erste brenzlige Situation zu überstehen. Pascal Pannier holte einen Kopfball mittels Fallrückzieher von der Linie. Fast im Gegenzug (8.) traf er aus zehn Metern den Pfosten des 96er-Tores.

Der Oberligist wirkte nach dem Gegentor geschockt, während Ammendorf immer besser ins Spiel fand. Bis zur Halbzeit geschah jedoch nicht mehr viel, da sich beide Mannschaften weitgehend neutralisierten.

In der 15. Minute gingen die „Zookicker“ in Führung, als Jagatic per Kopfball ins lange Eck traf – unhaltbar für Janek. Die Ammendorfer wurden in der Folgezeit vor allem durch lange Bälle gefährlich, so auch in der 21. Minute, als Laurenz Hoffmann einen solchen Ball erlief und im Strafraum von den Beinen geholt wurde. Gelb für Cabral und Elfmeter. Pascal Pannier schickte den VfL-Torwart in die falsche Ecke – Ausgleich.

BSV Halle-Ammendorf verteidigt leidenschafttlich

Nach der Pause zeigte sich ein ähnliches Bild wie zu Beginn: Der VfL drängte auf das zweite Tor. Die Ammendorfer kamen bis zur 60. Minute kaum aus der eigenen Hälfte, verteidigten aber mit allen elf Spielern leidenschaftlich. Trotz Überlegenheit erspielten sich die 96er bis zur 71. Minute keine zwingende Chance. Dann jedoch: der fünfte Eckball. Haese köpfte ins linke Toreck, doch Janek Elm flog heran und kratzte den Ball um den Pfosten.

In der 80. Minute wurde Bölke von der Ammendorfer Abwehr allein gelassen, jagte den Ball aber über das Tor. In der ersten Minute der Nachspielzeit blieb Bölke an der Grundlinie erneut an Elm hängen. Und in der 95. Minute hatten dann die Ammendorfer durch Steven Niesel die große Siegchance: Er erkämpfte sich an der Seitenlinie den Ball, lief allein auf das VfL-Tor zu, wurde im Strafraum aber von zwei Abwehrspielern gebremst. Kurz darauf ertönte der Abpfiff.

Letzter Freistoß bleibt in der Mauer hängen

Die erste Hälfte der Verlängerung ist schnell erzählt – es passierte nichts. Ammendorfs zwei Viererketten standen wie eine Eins.

In der zweiten Hälfte dann die entscheidenden Szenen: In der 111. Minute hatte der VfL zwei Großchancen, die beide Paul Schubert mit letztem Einsatz verhinderte. Doch in der 113. Minute war es soweit: Einen Kopfball von Racine lenkte Janek Elm zwar noch an den Pfosten, von dort sprang der Ball jedoch an seinen Rücken und ins Tor – das „Kacktor des Monats“.

Ammendorf warf nun alles nach vorn. Nach der dritten Ecke von Pascal Pannier knallte der Ball erneut an den Pfosten, und auch der letzte Freistoß in der 126. Minute blieb in der Mauer hängen.

Der Verbandsligist kämpfte tapfer und forderte den Oberligisten über die vollen 120 Minuten. Doch am Ende zeigte sich: Der Fußballgott ist kein Ammendorfer.