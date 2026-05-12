Pokalfieber in Köln

„Für uns als SC Freiburg war es das erste Pokalfinale überhaupt und für viele von uns auch das erste Mal, vor so einer Kulisse zu spielen“, erinnert sich Minge. Besonders die Unterstützung der Fans habe sie nachhaltig beeindruckt: „Man hat gespürt, dass eine ganze Stadt hinter uns steht.“

Bereits 2019 stand Minge mit dem SC Freiburg Frauen erstmals im DFB-Pokalfinale – damals ausgerechnet gegen Wolfsburg. Zwar verlor Freiburg knapp mit 0:1, dennoch blieb der Tag für die Mittelfeldspielerin unvergessen.

Mit inzwischen zwei Finalteilnahmen weiß die 26-Jährige genau, was die Mannschaft in Köln erwartet. Für sie besitzt das Endspiel einen ganz besonderen Stellenwert.

Auch das zweite Finale vier Jahre später gegen Wolfsburg hat einen festen Platz in ihrer Erinnerung. Damals erzielte Minge selbst einen Treffer – verbunden mit „brutalen Emotionen“, wie sie erzählt. Vor ausverkauftem Stadion und zahlreichen Familienangehörigen sei die Atmosphäre „ein absolutes Highlight“ gewesen.

„Für mich ist es auf jeden Fall das größte Spiel des Jahres“, betont Minge. Schon Tage vor dem Anpfiff sei in Köln zu spüren, wie sehr sich die Stadt auf das Finale freue. „Es ist ein Fußballfest und etwas ganz Besonderes, Teil davon zu sein.“

Gerade für junge Fans sei die Bühne enorm wichtig. Viele Kinder und Jugendliche würden davon träumen, eines Tages selbst dort auf dem Platz zu stehen. „Das macht das Ganze nochmal besonderer und auch emotionaler“, sagt die Nationalspielerin.

Wolfsburg will den Pokal zurückholen

Dass der Wettbewerb in Wolfsburg eine besondere Bedeutung besitzt, spürt Minge im Vereinsumfeld deutlich. Schließlich prägten die Wölfinnen den DFB-Pokal über viele Jahre wie kaum ein anderes Team. Insgesamt elf Titel gewann der VfL in diesem Wettbewerb.

Nach dem Viertelfinal-Aus in der vergangenen Saison sei spürbar gewesen, wie sehr die Niederlage den Verein getroffen habe. „Der Pokal gehört irgendwie zu Wolfsburg – und genau deshalb wollen wir ihn zurückholen“, erklärt Minge.

Trotz der jüngsten Niederlagen gegen Bayern in der Liga sieht Minge ihr Team keineswegs chancenlos. Zwar würden viele Beobachter die Münchnerinnen favorisieren, doch genau darin könne auch eine Chance liegen.

„Man hat in dieser Rolle nichts zu verlieren. Das kann auch ein Vorteil sein“, sagt sie. Entscheidend werde sein, mutig aufzutreten und die eigene Spielidee konsequent umzusetzen. „Wenn wir das über 90 oder vielleicht sogar 120 Minuten schaffen, dann ist Bayern auf jeden Fall zu schlagen.“

Dass Finals ihre eigenen Gesetze haben, davon ist Minge ohnehin überzeugt: „In einem Finale wird alles auf null gedreht. Es ist ein Spiel – und im Pokal ist immer alles möglich.“