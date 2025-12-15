Pokalfieber in Europa: Spanien, Niederlande und Türkei im Fokus

Fans dürfen sich auf intensive Duelle, mögliche Überraschungen und jede Menge Pokalstimmung freuen – ganz nach dem Motto: Der Pokal schreibt seine eigenen Geschichten.

Das Team von Trainer Xabi Alonso trifft auf den Viertligisten aus Kastilien-La Mancha, der in der Primera RFEF aktuell auf einem Abstiegsplatz steht. Für den bescheidenen Klub aus Talavera de la Reina ist die Partie historisch – noch nie stand Real Madrid im 5.000 Zuschauer fassenden Stadion. Das K.o.-Duell ohne Videobeweis könnte für die Königlichen zur Pflichtaufgabe werden, wenngleich Überraschungen im Pokal nicht ausgeschlossen sind. Erinnerungen an die Blamage im Jahr 2000 gegen CD Toledo sind in Madrid noch präsent.

Titelverteidiger Barcelona gastiert beim Drittligisten im Estadio Pedro Escartín. Die Blaugrana unter Hansi Flick starten die Titelverteidigung gegen einen Gegner aus der Primera RFEF, für den das Aufeinandertreffen eine Premiere darstellt. Barcelona gilt trotz des Auswärtsspiels als haushoher Favorit, muss jedoch die Atmosphäre in der engen Arena ernst nehmen. Ein Ausrutscher würde die Katalanen früh aus dem Wettbewerb werfen.

Sporting Gijón – Valencia (Dienstag, 16. Dezember, 21:00 Uhr)

Zweitligaduell mit Brisanz: Der in der Segunda División im Aufstiegsrennen befindliche Sporting empfängt den Erstligisten aus Valencia in El Molinón. Für beide Teams ist der Pokal eine Chance auf Silverware – Valencia kämpft in LaLiga gegen den Abstieg, Sporting will die Sensation gegen den höherklassigen Gegner schaffen.

Alle Spiele des Sechzehntelfinales (DIECISEISAVOS DE FINAL) der Copa del Rey

KNVB Beker (Niederlande)

Am 16. Dezember kommt es zu mehreren brisanten Duellen:

Ajax Amsterdam gastiert bei Excelsior Maassluis – ein klassisches David-gegen-Goliath-Spiel, das für die Amateure das „Spiel des Jahres“ bedeutet.

PSV Eindhoven tritt bei GVVV an, während Feyenoord Rotterdam gegen SC Heerenveen ein reines Erstligaduell bestreitet.

Auch AZ Alkmaar muss auswärts bei PEC Zwolle bestehen. Die Favoriten sind klar, doch traditionell sorgt der Pokal für Überraschungen.



Alle Spiele des Sechzehntelfinales TOTO KNVB Beker

Türkiye Kupasi (Türkei)



Neues Format: Drei Gruppen à acht Teams, gelost in vier Töpfe nach Leistung (z. B. Vorjahressieger,

Ligaplatierungen). Jedes Team spielt vier Partien (zwei Heim, zwei Auswärts) von Dezember bis März. Die zwei Besten pro Gruppe sowie die zwei besten Drittplatzierten (insgesamt acht Teams) ziehen ins Viertelfinale ein.

Am 17. Dezember trifft Trabzonspor auf Alanyaspor, ein Duell zweier Süper-Lig-Klubs.

Ebenfalls am 17. Dezember spielt Rizespor gegen Gaziantep FK.

Am 18. Dezember kommt es zum Topspiel: Galatasaray gegen Basaksehir – ein echtes Spitzenduell der Süper Lig.



Zudem empfängt Gençlerbirligi am 18. Dezember Bodrum FK. Besonders das Duell Galatasaray–Basaksehir gilt als richtungsweisend für die Gruppenphase.

Alle Spiele der Gruppenphase Türkiye Kupasi