Pokalfieber in Elsdorf: Vier Teams jagen den Pokal

Pokalfieber auf dem Rasen. Bei den Elsdorfer Pokalwochen treffen der Heeslinger SC, Rotenburger SV, SV Hemelingen und TSV Buchholz aufeinander. Auftakt ist am 3. Juli um 19.30 Uhr, danach stehen das Spiel um Platz drei und das Finale an.
Die Elsdorfer Pokalwochen stehen vor der Tür. In diesem Jahr werden die Fußballteams vom Heeslinger SC, Rotenburger SV, SV Hemelingen und TSV Buchholz nach Elsdorf reisen und auf dem Fußballplatz die Kräfte messen.
Los geht es am Freitag, 3. Juli, um 19.30 Uhr mit dem ersten Halbfinalspiel zwischen SV Hemelingen und Heeslinger SC. Am Dienstag, 7. Juli, tritt im zweiten Halbfinale der TSV Buchholz gegen den Rotenburger SV an. Die Partie wird ebenfalls um 19.30 Uhr angestoßen.
Die Verliererteams der beiden Halbfinals spielen am Freitag, 10. Juli, um 19.30 Uhr um Platz drei der Pokalwochen. Das Endspiel zwischen den Halbfinal-Siegern wird am Samstag, 11. Juli, um 16 Uhr in Elsdorf angepfiffen.
Testspiele vor und nach den Platzierungsspielen
Vor und nach den Platzierungsspielen der Pokalwochen wird es auf dem Elsdorfer Rasen interessante Fußballpartien zu sehen geben, denn der Heeslinger SC trägt seine Testspiele der Saisonvorbereitung in Elsdorf aus. Zuschauerinnen und Zuschauer sind auch dazu willkommen.
Am Samstag, 27. Juni, spielt um 13 Uhr zunächst der FC Verden 04 gegen den TuS Dassendorf. Danach beginnt um 16 Uhr die Partie zwischen dem HSC und dem ersten Männerteam des Hamburger Clubs SC Victoria. Einen Tag später tritt der Heeslinger SC um 14 Uhr gegen den FC Süderelbe an.
Zwei weitere Testspiele der Heeslinger finden am Dienstag, 14. Juli um 18.30 Uhr gegen den VfB Oldenburg und am Sonntag, 19. Juli um 15 Uhr gegen den VfR Neumünster statt.