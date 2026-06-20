Pokalfieber in Elsdorf: Vier Teams jagen den Pokal Testspiele vor und nach den Platzierungsspielen von Zevener Zeitung/Wenzel · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörg Struwe

Pokalfieber auf dem Rasen. Bei den Elsdorfer Pokalwochen treffen der Heeslinger SC, Rotenburger SV, SV Hemelingen und TSV Buchholz aufeinander. Auftakt ist am 3. Juli um 19.30 Uhr, danach stehen das Spiel um Platz drei und das Finale an.

Die Elsdorfer Pokalwochen stehen vor der Tür. In diesem Jahr werden die Fußballteams vom Heeslinger SC, Rotenburger SV, SV Hemelingen und TSV Buchholz nach Elsdorf reisen und auf dem Fußballplatz die Kräfte messen. Los geht es am Freitag, 3. Juli, um 19.30 Uhr mit dem ersten Halbfinalspiel zwischen SV Hemelingen und Heeslinger SC. Am Dienstag, 7. Juli, tritt im zweiten Halbfinale der TSV Buchholz gegen den Rotenburger SV an. Die Partie wird ebenfalls um 19.30 Uhr angestoßen.

Die Verliererteams der beiden Halbfinals spielen am Freitag, 10. Juli, um 19.30 Uhr um Platz drei der Pokalwochen. Das Endspiel zwischen den Halbfinal-Siegern wird am Samstag, 11. Juli, um 16 Uhr in Elsdorf angepfiffen. Testspiele vor und nach den Platzierungsspielen