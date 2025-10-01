Pokalfieber in Ahlerstedt: JFV A/O/B/H/H empfängt Stuttgarter Kickers

Mit dem 2:0-Erfolg in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den 1. FC Magdeburg hat die U19 schon Vereinsgeschichte geschrieben und vielleicht schreibt sie diese Geschichte am Freitag weiter.

„Es ist ja klar: Wenn du schon die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht hast, versuchst du natürlich auch, noch eine Runde weiterzukommen“, so A/O/B/H/H-Coach Matthias Stemmann vor dem Pokal-Duell gegen den Gegner aus Süddeutschland. „Die Mannschaft und der ganze Verein fiebern diesem Highlight entgegen.“

In der zweiten DFB-Pokalrunde stehen 32 Mannschaften, darunter Größen wie Borussia Dortmund, VfB Stuttgart oder auch der 1. FC Köln, aber auch unbekanntere Vereine wie der FV Biebrich, der Hombrucher SV und eben der JFV. „Ich wusste vor der Auslosung der zweiten Runde, dass A/O/B/H/H ein möglicher Gegner sein kann. Viel mehr wusste ich aber nicht über den Verein“, so Kickers-Trainer Harun Gülcan.

Kickers freuen sich über das Los, denn A/O/B/H/H ist ein besonderer Gegner

Für die Gäste ist dieses im rund 650 Kilometer entfernten Ahlerstedt stattfindende Spiel vielleicht kein Traumlos, aber trotzdem eine besondere Begegnung. „Ganz ehrlich, wir haben uns sehr über dieses Los gefreut. Denn wir absolvieren seit einigen Jahren regelmäßig unser Trainingslager in Sottrum und Rotenburg. Wir werden dabei von Paul Dittmer – einem großen Kickers-Fan – toll unterstützt. Paul hatte sich schon vor der Auslosung der ersten Pokalrunde einen Gegner für uns aus seiner norddeutschen Heimat gewünscht – am besten sogar den JFV. Und nun kam es tatsächlich so. Das ist schon eine coole Geschichte“, so Gülcan, der seit Jahren erfolgreich im Nachwuchsbereich für die Kickers arbeitet.

Auch in diesem Sommer weilten die Schwaben im Rotenburger Südkreis, absolvierten dabei unter anderem ein Testspiel gegen den TV Sottrum. Nun geht es einige Wochen später wieder in den hohen Norden.

„Wir fahren am Donnerstag in aller Frühe los“, so Gülcan, dessen Team in dieser Saison in der Vorrunde der Nachwuchsliga auf so große Gegner wie den SC Freiburg (2:4-Niederlage am vergangenen Wochenende), Augsburg und Bayern München trifft.

Die Bayern sind übrigens schon in der ersten Pokalrunde ausgeschieden – wie auch der SC Freiburg und Werder als amtierender Pokalsieger. Die Bremer mit dem früheren A/O/B/H/H-Spieler Mick Schmetgens hatten in der vergangenen Saison durch einen 2:0-Endspielsieg gegen Karlsruhe den DFB-Pokal gewonnen.