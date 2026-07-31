Pokalfieber an der Pottkuhle: Für den VfV 06 beginnt die Saison Mit dem BSV Rehden wartet zum Pflichtspielauftakt im NFV-Pokal sofort ein Gegner auf Augenhöhe von red · Heute, 16:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kevin Gehring

Die Vorbereitung ist abgeschlossen, jetzt beginnt die Phase, in der Ergebnisse zählen. Der VfV Borussia 06 Hildesheim startet am Freitagabend (19.30 Uhr) mit dem Erstrundenduell im NFV-Pokal gegen den BSV Rehden in die neue Saison. Für beide Oberligisten geht es im K.-o.-Wettbewerb unmittelbar um den Einzug ins Viertelfinale.

Mit dem Duell gegen den langjährigen Rivalen wartet auf die Domstadtelf gleich zu Beginn eine anspruchsvolle Aufgabe. In den vergangenen Jahren lieferten sich beide Vereine in Regionalliga, Oberliga und Pokal zahlreiche umkämpfte Begegnungen. Entsprechend ausgeglichen sind auch die Kräfteverhältnisse vor dem erneuten Aufeinandertreffen. Vieles spricht für ein Duell auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten über das Weiterkommen entscheiden könnten. Der VfV 06 geht mit Rückenwind in die Partie. Nach einer wechselhaften Vorbereitung setzte die Mannschaft von Cheftrainer Ridha Kitar zuletzt positive Akzente. Der Erfolg gegen den Bremer Vizemeister SV Hemelingen sowie das Remis beim klassenhöheren Regionalligisten HSC Hannover unterstrichen, dass die neu formierte Mannschaft zunehmend gefestigt wirkt. Nun gilt es, diesen Eindruck auch unter Wettkampfbedingungen zu bestätigen.

Konkurrenzkampf erhöht die Optionen Im Vergleich zur Vorsaison hat sich das Gesicht der Mannschaft deutlich verändert. Zahlreiche Neuzugänge und mehrere Talente aus der eigenen U19 sorgen für neue Impulse und haben den Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders spürbar verschärft. Für Kitar bedeutet das zugleich die Herausforderung, zum Pflichtspielstart die richtige Balance zwischen Erfahrung und jugendlicher Dynamik zu finden. Welche Formation der Cheftrainer am Freitag ins Rennen schickt, dürfte daher mit Spannung erwartet werden. Die Leistungen der vergangenen Wochen haben gezeigt, dass sich mehrere Spieler für einen Platz in der Startelf empfohlen haben.