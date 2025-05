Pokalfieber am Donnerstag: Düsseldorfs Jugend für Ruhm und Ehre

Fußballfans kommen auch am Vatertag in Düsseldorf wieder voll auf ihre Kosten. Beim „Tag des Jugendfußballs“ bekommen sie Nachwuchsspiele satt zu sehen. Im Mittelpunkt der traditionellen Veranstaltung, bei der auch die Kleinsten im Rahmen von Spieletreffs ihr Können unter Beweis stellen werden, stehen wie gewohnt die Kreispokalendspiele der Junioren und Juniorinnen. Wir geben einen Überblick über die Entscheidungen, die am Donnerstag im Stadion an der Feuerbachstraße bei Turu Düsseldorf anstehen.