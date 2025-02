Pokalfest in Neunkirchen-Seelscheid: Ein Verein im Ausnahmezustand

Ein Highlight, wie es der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid selten erlebt: Am 5. März empfängt der Landesligist im Mittelrheinpokal-Viertelfinale den Drittligisten Viktoria Köln. Eine Mammutaufgabe – nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch. Janine Behrend, stellvertretende Geschäftsführerin und Teil des Orga-Teams, gibt Einblicke in die Vorbereitungen.

Die Euphorie im Verein war riesig, als das Los fiel. „Wir haben alle an unterschiedlichen Orten den FVM-Livestream geschaut und danach erstmal ordentlich gejubelt und uns gegenseitig WhatsApp-Nachrichten geschrieben. Die eigentliche Organisation startete wirklich direkt, nachdem wir wussten, dass die Viktoria zu uns kommt. Unser absoluter Wunschgegner für den Tag.“

Die größte Herausforderung war dabei die Terminfindung: „Viktoria Köln ist ein Profi-Team, das in der dritten Liga um den Aufstieg spielt. Es war lange nicht klar, an welchem Tag die Mannschaft nach Aue zu ihrem nächsten Ligaspiel muss. Dann noch die Karnevalstage, die das Rheinland ja immer in ein Tollhaus verwandeln.“

60 Helfer im Einsatz für ein reibungsloses Event