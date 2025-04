Die letzten Liga-Duelle mit Schwarzhofen entschied die SpVgg Pfreimd (rotes Trikot) stets für sich. Ein gutes Omen fürs Pokalfinale? – Foto: Günter Uschold

Pokalexperten kommen: Stürzt Pfreimd den Titelverteidiger? Auch der Kreis Cham/Schwandorf sieht ein Bezirksliga-internes Pokalfinale – allerdings mit Teams aus unterschiedlichen Staffeln

Analog zu den Spielkreisen Regensburg und Amberg/Weiden fechten auch im Kreis 3 zwei Bezirksligisten um den Sieg im Toto-Pokal. Allerdings stehen sich im Bereich Cham/Schwandorf keine derzeitigen Ligakonkurrenten im Endspiel gegenüber. Vielmehr treffen die SpVgg Pfreimd aus der Bezirksliga Nord und der SV Schwarzhofen aus der Süd-Staffel aufeinander.



Neben einer Siegprämie von immerhin 1.000 Euro geht es um die Qualifikation für den Bayerischen Totopokal, wo im Hochsommer ein Spiel gegen einen attraktiver Gegner aus der 3. oder 4. Liga warten könnte. Pfreimd genießt gegen den Titelverteidiger Heimrecht. Anstoß am 1. Mai ist um 17 Uhr.

„Wir sind sehr froh, dass wir das Finale als Heimspiel vor unseren Zuschauern austragen können“, meint Pfreimds scheidender Spielertrainer Bastian Lobinger eingangs. Natürlich sei so ein Pokalfinale so oder so etwas Besonderes „und daher ist die Vorfreude natürlich groß. Die Zielsetzung in einem Finale ist klar. Wir wollen den Pokal holen“, redet Lobinger nicht um den heißen Brei herum. In einem Testspiel während der Winter-Vorbereitung gerieten ersatzgeschwächte Pfreimder gegen Schwarzhofen mit 0:6 unter die Räder. Dafür entschied die SpVgg die letzten vier Vergleiche in der Bezirksliga Nord allesamt für sich. „Wir müssen eine sehr gute Defensivleistung abrufen und in der Offensive effektiver als zuletzt agieren“, appelliert Lobinger an seine Mitspieler. Der Kader der Hausherren wird sich erst kurzfristig entscheiden. So wie es aussieht, könnte aber der ein oder andere Defensivspieler zurückkehren.





Der SV Schwarzhofen gilt als so etwas wie ein Pokalexperte. Seit 2016 trugen sich die Blau-Weißen stolze sechs Mal in die Siegerliste ein. Zuletzt vor einem Jahr, als man dem TV Wackersdorf im Finale keine Chance ließ. Pfreimd nahm den Pott ein Mal entgegen, das war 2022. Glückt Schwarzhofen die Titelverteidigung? „Pfreimd ist zuletzt im Aufwind und hat wichtige Punkte im Abstiegskampf in der Nord-Staffel eingefahren. Wir haben durch den Sieg gegen Bad Abbach und das Remis gegen Tegernheim gezeigt, dass wir auch mit den besten Teams der Süd-Staffel konkurrieren können“, schildert SVS-Coach Max Birner, dass beide Mannschaften in ihrer Liga derzeit gut in Form sind. Was erwartet Birner vom Pokalfinale? „Das wird eine enges Match, bei dem Kleinigkeiten entscheidend sein werden. Pfreimd hat sicherlich den Heimvorteil auf seiner Seite. Wir kommen jedoch als amtierender Pokalsieger und wollen den Toto-Pokal verteidigen.“



Die Pfreimder Jugend wird ab 16 Uhr das Vorspiel absolvieren, zudem treten die „New Generation Teens“ mit einer Showeinlage auf. Das Match steht unter dem Zeichen des Organspende-Aktionstages des BFV und des bayerischen Staatsministeriums. Der Fußballplatz kann am Spieltag auch aus Richtung B-Platz kommend betreten werden, wo es eine weitere Kasse gibt. Zudem gibt es einen weiteren Verkaufsstand für Getränke und Essen in der Maschinenhalle am hinteren Ende des A-Platzes.