Pokalerfolg sorgt für kräftigen Motivationsschub B 12: Der überraschende Halbfinaleinzug gibt dem SV Fortuna Nohn viel Energie für die brisanten Aufgaben in der Liga. von Lutz Schinköth · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Hat mit Fortuna Nohn den Sprung ins Kreispokal-Halbfinale geschafft: Andreas Streicher. – Foto: FuPa/Verein

Die Erinnerungen an den Coup im Cup sind ihnen im Lager des SV Fortuna Nohn noch immer sehr präsent: Vor knapp zwei Wochen warfen die Vulkaneifeler den klassenhöheren A8-Ligisten SG DIST/R-Gilzem/Idenheim mit 3:1 nach Verlängerung aus dem Kreispokal. „Der Pokalfight hat erst ab der 95. Minute so richtig Fahrt aufgenommen. Der Elfmeter, den ich nach einem Foul an David Heinrichs verwandelte, war der Dosenöffner. Eigentlich bin ich für solche Standards nicht vorgesehen, doch weil unsere etatmäßigen Elfmeterschützen schon ausgewechselt worden waren, musste ich ran“, blickt Andreas Streicher auf das Viertelfinalmatch zurück. Mutig war die Fortuna gegen die favorisierten Dister zu Werke gegangen. „Wir hatten den längeren Atem“, kommentiert der Nohner Kapitän die Pokalüberraschung.

Und es ging gut weiter: Das anschließende Heimspiel in der B12 gegen die DJK Müllenbach wurde mit 3:0 gewonnen. „Der Schlüssel war, dass wir oft über die Außen gefährlich wurden und bereits zur Pause 2:0 führten. Müllenbach drängte auf den Anschluss, doch in seiner stärksten Phase haben wir mit dem 3:0 den Deckel drauf gemacht“, so Streicher. Der Erfolg im Pokal – am 4. April folgt hier die Partie gegen A-Ligist SG Weinsheim – beflügelt das gesamte Team. „Seit 17 Jahren spiele ich bereits in der ersten Mannschaft. Meines Wissens haben wir es zuvor nie geschafft, die zweite Pokalrunde zu überstehen. So bis ins Halbfinale durchzumarschieren, ist umso schöner“, weiß der in Wittlich-Wengerohr stationierte Bereitschaftspolizist.

Die nächste Auswärtsaufgabe in der Liga gegen die SG Mehlental/Bleialf II (Sonntag, 12.45 Uhr, Gondenbrett) hat es laut Streicher trotz der klaren Favoritenstellung in sich. „Die stehen als Drittletzter unten drin. Sie werden vermutlich mit Mann und Maus verteidigen. Wir gehen aber mit viel Selbstvertrauen in dieses Spiel.“ Danach stehen für den zweifachen Familienvater weitere brisante Partien an. Am Sonntag, 23. März, 14.30 Uhr, empfängt die Fortuna den Zweiten SG Brück-Dreis zum Derby. „Zwischen Bongard und Nohn liegen nur drei Kilometer. In so einem Derby ist alles möglich. Spiele gegen sie sind immer zweikampfintensiv. Da ist jede Menge Feuer drin“, weiß der 35-Jährige, der wie Torjäger und Co-Spielertrainer Peter Schröder und Chefcoach Sascha Arnoldy bereits für die nächste Saison zugesagt hat.