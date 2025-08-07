Pokalerfolg in Mommenheim: Balsam für die Gonsenheimer Seele

Mainz. Nach dem Abpfiff haben beide Trainer ein Lächeln im Gesicht, wobei das von Ricardo Baroli sogar noch gelöster und strahlender ist. 0:3 (0:2) haben die Bezirksliga-Fußballer des TSV Mommenheim gegen den drei Klassen höher angesiedelten SV Gonsenheim verloren. Nur 0:3, mit einer bis zuletzt wehrhaften Leistung, die ihnen warmen Applaus unter den knapp 400 Zuschauern einbrachte. Da konnte der TSV-Trainer allemal zufrieden sein, auch wenn nie wirklich Spannung aufkam.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Auch nicht, nachdem Benjamin Basic wegen Tätlichkeit die Rote Karte gesehen hatte (43.). Gerade hatten die Platzherren Mut gefasst, da ging es in die Kabine. Und dort impfte SVG-Coach Luca Vanni seiner Mannschaft offenbar ein, mit exzessivem Ballbesitz jede Zuversicht der Platzherren im Keim zu ersticken. Eine „gute, souveräne Leistung“ sah der neue Trainer. Mit Zug nach vorne ging es los, Leart Haskaj (4.) und Benjamin Basic (16.) trafen früh. „Es kann, muss 4:0, 5:0 stehen“, betont Vanni zurecht mit Blick auf die erste halbe Stunde.
Danach fassten die Mommenheimer mehr Mut, kamen durch Maurice Göbig aus der Distanz auch zum Lattenkracher. Marlon Müller, der einen Steinwurf vom Sportplatz entfernt wohnt, hatte seine Finger im Spiel. Mehr brannte nicht an für den Oberligisten, der mit sieben Neuen in der Startelf antrat, darunter den gesamten Abwehrblock. Und der alles gebrauchen kann, was Zuversicht spendet. Denn es ist ein mehr als komplizierter Start für Vanni ins Trainerleben im Aktivenfußball.
Der heimische Kunstrasen wird saniert, auf wechselnden Ausweichstätten gab es noch keine Trainingseinheit auf ganzem Platz. 14 Neue, zur Hälfte ohne Oberliga-Erfahrung, im Schnitt unter 21 Jahren jung und mit äußerst ungleichem Fitnesszustand. Die Verletzungsmisere – gegenüber dem vermasselten 0:1-Start in Gau-Odernheim fielen noch mal vier Mann aus – verhindert einen einheitlichen Fitnesszustand, erschwert Eingespieltheit und zerschlägt die tragende Säule, um die herum das neue Gebilde entstehen soll.
Da ist der Start bei drei mutmaßlich euphorisierten Aufsteigern – wegen Heimrechttauschs geht es Sonntag (14 Uhr) zu Hertha Wiesbach, danach nach Dudenhofen – alles, aber kein Zuckerschlecken. Der Kaltstart mit Englischer Woche kommt ungelegen, wobei man sich wenigstens in der aktuellen Besetzung unter Wettbewerbsbedingungen eingrooven kann.
Erleichtert wird nach komplizierter Vorbereitung David Vodi ob seines Kopfballtors zum 3:0 sein. „Ich wollte ihn eigentlich schon auswechseln“, erzählt Vanni. Co-Trainer Sven Liebisch regte an, die anstehende Ecke noch abzuwarten. „Für ihn freut es mich ungemein“, blickt Vanni auf den ehemaligen Bodenheimer. Auch A-Junior Ben Brede bekommt ein Sonderlob vom Chefcoach, der allerdings zugibt: „Ein paar mehr Tore haben wir auch erwartet.“
Das Herausspielen klarer Torchancen, das in der erwarteten Schlagzahl nur in den ersten rund 30 Minuten gelang, bleibt ein Lernauftrag dieser neu formierten Mannschaft. Im Saarland sollten Nokouri Hangatta, Justus Mildeberger und Cem Demir (alle krank) sowie womöglich Elias Walter (Zehnagel eingerissen) zurückkommen. Christian Jindra und Tibor Engler haben mit Laufeinheiten begonnen. Maurice Neukirch könnte schon mit auf der Bank sitzen. „Wir brauchen seine Qualität“, betont Vanni. Sein Wunsch für die nächste Pokalrunde? „Ich würde sagen: Heimspiel. Aber wir haben ja keinen Platz...“