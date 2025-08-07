Auch David Vodi (am Ball) steuerte ein Tor zum 3:0-Sieg seiner SVG beim TSV Mommenheim bei. – Foto: Pia Pfeifer

Pokalerfolg in Mommenheim: Balsam für die Gonsenheimer Seele Sieg soll gebeuteltem SV Gonsenheim vor schwierigen Aufwärtsaufgaben Auftrieb geben

Mainz. Nach dem Abpfiff haben beide Trainer ein Lächeln im Gesicht, wobei das von Ricardo Baroli sogar noch gelöster und strahlender ist. 0:3 (0:2) haben die Bezirksliga-Fußballer des TSV Mommenheim gegen den drei Klassen höher angesiedelten SV Gonsenheim verloren. Nur 0:3, mit einer bis zuletzt wehrhaften Leistung, die ihnen warmen Applaus unter den knapp 400 Zuschauern einbrachte. Da konnte der TSV-Trainer allemal zufrieden sein, auch wenn nie wirklich Spannung aufkam.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Auch nicht, nachdem Benjamin Basic wegen Tätlichkeit die Rote Karte gesehen hatte (43.). Gerade hatten die Platzherren Mut gefasst, da ging es in die Kabine. Und dort impfte SVG-Coach Luca Vanni seiner Mannschaft offenbar ein, mit exzessivem Ballbesitz jede Zuversicht der Platzherren im Keim zu ersticken. Eine „gute, souveräne Leistung“ sah der neue Trainer. Mit Zug nach vorne ging es los, Leart Haskaj (4.) und Benjamin Basic (16.) trafen früh. „Es kann, muss 4:0, 5:0 stehen“, betont Vanni zurecht mit Blick auf die erste halbe Stunde.

Danach fassten die Mommenheimer mehr Mut, kamen durch Maurice Göbig aus der Distanz auch zum Lattenkracher. Marlon Müller, der einen Steinwurf vom Sportplatz entfernt wohnt, hatte seine Finger im Spiel. Mehr brannte nicht an für den Oberligisten, der mit sieben Neuen in der Startelf antrat, darunter den gesamten Abwehrblock. Und der alles gebrauchen kann, was Zuversicht spendet. Denn es ist ein mehr als komplizierter Start für Vanni ins Trainerleben im Aktivenfußball. Schwere Bedingungen für die Gonsenheimer zum Saisonstart