Pokalendspieltag der Jugend ein echter Feiertag

Wiesbaden/Rheingau-Taunus. Für die teilnehmenden Teams sind es echte Feiertage des Jugendfußballs. Genauso für den Wiesbadener Kreisjugendwart Dieter Pfauth und seinen Stellvertreter Siggi Maurer. Die Pokalendspiele in den jüngeren Altersklassen, die am Maifeiertag auf der Anlage des SV Niedernhausen über die Bühne gehen, markieren stets einen Saisonhöhepunkt – aufgrund der besonderen Atmosphäre und des großen Zuschauerzuspruchs.

Bei den E-Junioren kommt ein besonderer Modus zur Anwendung. Gespielt wird ab 9.30 Uhr zunächst in zwei Fünfer-Gruppen. Teams der Vereine Kastel 46, SG Germania, Freie Turnerschaft, FC Freudenberg, SV Blau-Gelb (Gr. 1), FC Naurod, TuS Nordenstadt, Spvgg. Igstadt, SV Wiesbaden und SV Niedernhausen (Gr. 2) sind am Start. Bei Punktgleichheit zählt zuerst der direkte Vergleich, anschließend die Tordifferenz beziehungsweise die mehr erzielten Tore. Das Endspiel der beiden Gruppensieger ist für etwa 12.40 Uhr vorgesehen. Um 13 Uhr geht es mit dem Finale der D7-Mannschaften zwischen von Schierstein 08 II und FV Delkenheim II weiter. Bei den D9-Junioren heißt die Finalpaarung um 14.30 Uhr FC Freudenberg gegen FV Biebrich 02. Zum Abschluss sind die C-Junioren an der Reihe. Spvgg. Sonnenberg gegen Biebrich 02 heißt die Paarung (16 Uhr).

