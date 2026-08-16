 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Pokale: Die Wettbewerbe in Mecklenburg-Vorpommern in der Übersicht

In der großen Pokal-Übersicht von FuPa findet ihr ratzfatz die Turniere der Männer und Frauen für die Saison 2026/2027.

von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago

Verlinkte Inhalte

Kreispokal NV-Rügen 25/26
Fr.-Kreispokal Warnow
Kreispokal MSP
Regionalliga Nordost
Verbandsliga MV

Für die Saison 2026/2027 gibt es an dieser Stelle die große Pokal-Übersicht für den Landes-Fußballverband Mecklenburg-Vorpommern. Hier gibt es die Verbands- und Kreispokale der Männer und Frauen - klickt euch einfach durch.

  • FuPa sucht laufend Ligaleiter und Pokalleiter, die bei der Datenpflege einzelner Ligen helfen. Von Vorteil ist natürlich, wenn sich die Ligaleiter in der entsprechenden Klasse auch auskennen, beispielsweise als Spieler, Schiedsrichter und/oder Trainer aktiv sind. Schreibt eine E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net.

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Pokale der Männer

DFB-Pokal

Mecklenburg-Vorpommern-Pokal

Kreispokal Mecklenburgische Seenplatte

Kreispokal Nordvorpommern-Rügen

Kreispokal Schwerin-Nordwestmecklenburg

Kreispokal Vorpommern-Greifswald

Kreispokal Warnow

Kreispokal Westmecklenburg

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Pokale der Frauen

Frauen-DFB-Pokal

Frauen-Mecklenburg-Vorpommern-Pokal

Frauen-Kreispokal Schwerin-Nordwestmecklenburg

Frauen-Kreispokal Vorpommern-Greifswald

Frauen-Kreispokal Warnow

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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

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