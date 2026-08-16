Pokale: Die Wettbewerbe in Mecklenburg-Vorpommern in der Übersicht

Für die Saison 2026/2027 gibt es an dieser Stelle die große Pokal-Übersicht für den Landes-Fußballverband Mecklenburg-Vorpommern. Hier gibt es die Verbands- und Kreispokale der Männer und Frauen - klickt euch einfach durch.
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Kreispokal Nordvorpommern-Rügen
Kreispokal Schwerin-Nordwestmecklenburg
Kreispokal Vorpommern-Greifswald
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Frauen-Mecklenburg-Vorpommern-Pokal
Frauen-Kreispokal Schwerin-Nordwestmecklenburg
Frauen-Kreispokal Vorpommern-Greifswald
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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
__________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
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