Pokalduell zweier Landesklasse-Schwergewichte

Stimmungslage: Zwischen Kribbeln und guter Vorbereitung

Die Vorbereitung auf die neue Saison verlief bei beiden Teams mit Höhen und kleineren Herausforderungen. Schmöllns Trainer Tim Rauch zieht ein positives Zwischenfazit: „Wir sind durchaus positiv mit Blick auf die Pflichtspielsaison. Wir hatten eine gute Trainingsbeteiligung, haben die Neuzugänge gut integriert und sind zufrieden mit den Testspielen – unabhängig vom Ergebnis. Natürlich bedarf es an der ein oder anderen Stelle noch Feintuning.“

Walschlebens Coach Steffen Ehrich beschreibt den Start in die neue Spielzeit mit einem etwas anderen Blickwinkel – zwischen Euphorie und emotionalem Übergang: „Natürlich freuen wir uns drauf, neue Saison, neues Glück. Auch wenn die letzten beiden Spielzeiten schwer zu toppen waren, geht es für alle wieder bei Null los. Die Spielplanung lässt ja nie ein wirkliches Durchschnaufen zu. Mit gerade mal zwei Wochen Pause fühlte sich der Trainingsauftakt dann doch irgendwie wie 'wir haben doch erst gestern die Netze hochgebunden' an. Wenn du dann noch, wie wir dieses Jahr, keine Neudurchmischung des Kaders hast, dann braucht es ein bisschen, bis du einen Neustart gefühlsmäßig hinbekommst. Und so lief’s dann auch die ersten drei Spiele. Mittlerweile ist aber schon Spannung zu spüren, und ein bisschen Kribbeln stellt sich langsam ein.“

Pflichtprogramm Qualifikationsrunde – oder lästige Zusatzbelastung?

Beide Trainer nehmen die Pokalqualifikation sportlich an, auch wenn strukturelle Kritik mitschwingt. Tim Rauch bleibt pragmatisch: „Wir spielen die fünfte Saison hintereinander im Landespokal. Da hatten wir auch schon Freilose in der Quali-Runde. Alle zwei, drei Jahre trifft uns das als Verein. Deswegen gibt es da keinen Unmut. Am Ende nehmen wir es so, wie es der Verband ausgelost hat. Was man differenziert betrachten muss, sind die teilweise weiten Anreisen in dieser Quali-Runde. Da kann ich den Unmut anderer Vereine verstehen.“

Steffen Ehrich sieht insbesondere terminliche Herausforderungen in der Platzierung des Spiels vor dem Ligastart: „Naja, zum einen macht der Termin vorm ersten Punktspiel schon einen Unterschied, wie man die Vorbereitung planen kann. Eine Woche länger Pause oder eine bessere Belastungssteuerung wäre schon gut gewesen. Dies als 'Lohn' für eine gute Platzierung in der Vorsaison zu bekommen, ist keine neue Idee. Zum anderen wissen wir aber, dass 'das schon immer so gemacht wird' und ein Umdenken fertiger Strukturen ein schwerer Schritt für die Verantwortlichen ist. Deshalb hält sich unser Unmut in Grenzen, weil wir’s nicht ändern können. Wir nehmen es, wie es ist – schließlich betrifft es ja auch andere Vereine, so auch unseren Gegner in der Quali.“

Ausblick: Respektvoller Schlagabtausch auf Augenhöhe

In Sachen Gegneranalyse herrscht gegenseitiger Respekt. SVS-Trainer Tim Rauch lobt die Parallelen zwischen den beiden Teams: „Vielleicht ist es vor dem ersten Punktspiel nächste Woche gegen Zwätzen auch nicht so schlecht, in einem K.O.-Spiel die Sinne zu schärfen und ergebnisorientiert zu spielen. Mit Walschleben kommt ein Gegner, der ähnlich wie wir eine gute Saison gespielt hat und bis zum Schluss um die Meisterschaft mitgespielt hat. Es wird ein Spiel, in dem Nuancen entscheiden.“

Auch Empor-Coach Steffen Ehrich schätzt die Aufgabe hoch ein – sowohl sportlich als auch organisatorisch: „Wir haben bei den Testspielen sehr in der LK 1 gewildert und wissen um die Spielstärke dort. Da kommt eine Riesenaufgabe auf uns zu. Auch wenn wir den Gegner so gar nicht kennen, lässt sich an deren Platzierung in der Landesklasse 1 schon ablesen, dass wir alles reinwerfen müssen, um nicht chancenlos zu sein. Dazu kommt noch ein Auswärtsspiel mit einer ordentlichen Anreise. Zumindest in diesem Punkt sind wir vorbereitet, weil wir ausnahmslos auswärts getestet haben – natürlich mit Blick auf Schmölln und dann gleich Mühlhausen.“

Fazit: Früher Härtetest mit viel Aussagekraft

Der Pokalauftakt bietet beiden Mannschaften nicht nur die Chance auf das Weiterkommen, sondern auch eine erste echte Standortbestimmung gegen ein Spitzenteam. Schmölln und Walschleben starten mit Respekt, aber auch mit Ambitionen. Es ist das Duell zweier Titelkandidaten aus der Vorsaison – und schon früh ein Fingerzeig, wohin die Reise 2025/26 gehen könnte.