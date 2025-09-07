Pokalduell nach Viertelstunde entschieden

KSG-Trainer Fischer musste im Vergleich zum 3:1-Erfolg in Niederröblingen auf Hoffmann (krank), R. Herbst, Carl sowie die Joker L. Hollo und van Veen (alle privat verhindert) verzichten. Dafür begannen Doerner, Große und Pauer, Rückkehrer Y. Herbst saß erstmals nach Verletzung auf der Bank. Bei Romonta fehlten im Vergleich zum Liga-Spiel gegen Hergisdorf II/Siersleben II (7:1) Ladage und Strauch, während Leßmann zunächst auf der Bank saß, es begannen dafür Kosztak, Gänsler und Raap.

Für die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg ist die Pokalsaison 2025/26 nach dem ersten Spiel bereits wieder beendet. Abgeklärten Amsdorfern reichte beim 6:1 (5:0) in Runde 2 eine Viertelstunde, um gegen im ersten Abschnitt indisponierte Gäste die Partie zu entscheiden.

Die Hausherren hatten so kaum Mühe, sich Chancen zu erspielen. Beim 2:0 durfte von der linken Seite ungehindert geflankt werden, am langen Pfosten stand Raap völlig ungedeckt und traf volley. Als dann auch noch der schwache Referee Glieber auf eine dreiste Schwalbe von Höhl hereinfiel und auf Elfmeter entschied, den der "Gefoulte" selbst sicher verwandelte, war die Partie praktisch entschieden.

Zwar setzten die Gäste mit einem schnellen Angriff über Scheffel auf links den ersten Offensivakzent, doch die Hausherren nutzten kurz darauf ihre erste Chance durch Höhl zur frühen Führung. Dies zeigte Wirkung, die KSG fand gegen die geradlinigen und konsequent vorgetragenen Angriffe kein Mittel. Dafür fehlte die geistige Frische, die Körperlichkeit und auch das Zweikampfverhalten. Die Abwehr, letzte Saison noch Prunkstück, zeigte sich sowohl auf Außen als auch im Zentrum als wacklig, zumal auch die Unterstützung aus dem Mittelfeld fehlte.

In der Folge ließen es die Hausherren zunächst ruhiger angehen, wodurch auch die KSG zu einigen Offensivaktionen kam. Bei einem Schuss von Große zeigte sich aber Keeper Barucha auf dem Posten, Scheffels Heber nach Konter ging knapp über das Tor. Als die KSG nach einem nicht geahndeten Foul an Gängel, der anschließend draußen behandelt werden musste, in Unterzahl agieren musste, erhöhte Höhl auf 4:0 (35.), vier Minuten später traf der Stürmer mit seinem vierten Treffer zum Halbzeitstand.

Nach der Pause kamen bei der KSG Burghardt und Y. Herbst, vor allem letzterer sorgte nach kleinen Anlaufschwierigkeiten für besseren Zugriff im zentralen defensiven Mittelfeld und setzte auch gute Akzente nach vorne, bereitete zwei Großchancen für Scheffel vor, wovon eine zum Elfmeter führte, den Gängel zum Ehrentreffer verwertete (72.).

Die Gastgeber, die es im zweiten Durchgang deutlich ruhiger angehen ließen, wurden nun vor allem bei Ecken gefährlich, bei denen Keeper K. Koch, der sich aber auch einige Male auszeichnen konnte, Probleme offenbarte. Insgesamt zeigte sich die KSG nun aber auch zumindest defensiv wieder griffiger und engagierter und ließ aus dem Spiel fast nichts mehr zu.

Offensiv machte sich aber das fehlen einer ordnenden Hand im Mittelfeld deutlich bemerkbar, die jungen Offensivkräfte standen gegen die routinierten Amsdorfer oft auf verlorenem Posten. Die erhöhten zum Ende noch mal die Schlagzahl, brauchten aber einen Freistoß, bei dem Torschütze Gunkel sträflich freigelassen wurde, um zum Endstand zu treffen.

Am Ende reichten den Hausherren eine normale Leistung, um eine am Samstag über weite Strecken überforderte KSG leicht und hochverdient zu gewinnen. Am kommenden Wochenende geht es für beide Teams im Liga-Alltag weiter. Während Romonta in der Kreisklasse MSH Staffel 1 am Samstag zur SG Wippertal II reist, hat die KSG am gleichen Tag in der Staffel 2 Heimrecht gegen den VfR Roßla II.