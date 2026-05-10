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Pokalduell der Gegensätze: SV Gottenheim gegen Alemannia Zähringen
Vor dem Pokalfinale am Pfingstmontag
von Jakob Schönhagen (BZ) · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Die Spielerinnen aus Gottenheim (in Weiß) sind favorisiert im Endspiel um den südbadischen Pokal. – Foto: Achim Keller
Am Pfingstmontag, 25. Mai, trifft der TSV Alemannia Freiburg-Zähringen im Frauen-Finale des südbadischen Pokals auf Gastgeber SV Gottenheim. Es ist ein Duell der Gegensätze. Zähringens Fußballerinnen kämpfen nämlich um den Aufstieg in die Oberliga, Gottenheim gegen den Abstieg aus dieser.
Elias Maihoff ist keiner für das große Drama. Am späten Dienstagabend spricht der Trainer des Fußball-Oberligisten SV Gottenheim ruhig, analytisch und klar. Panik im Abstiegskampf, Nervosität anlässlich des anstehenden südbadischen Pokalfinals – nicht mit Maihoff. "Wir wollen weiterhin Oberliga-Fußball in Gottenheim spielen", sagt der Cheftrainer, der sein Team erst zur Winterpause übernommen hatte. Mehr dazu im BZ-Artikel (kostenlos).