Pokalduell der Gegensätze: SV Gottenheim gegen Alemannia Zähringen Vor dem Pokalfinale am Pfingstmontag von Jakob Schönhagen (BZ) · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die Spielerinnen aus Gottenheim (in Weiß) sind favorisiert im Endspiel um den südbadischen Pokal. – Foto: Achim Keller

Am Pfingstmontag, 25. Mai, trifft der TSV Alemannia Freiburg-Zähringen im Frauen-Finale des südbadischen Pokals auf Gastgeber SV Gottenheim. Es ist ein Duell der Gegensätze. Zähringens Fußballerinnen kämpfen nämlich um den Aufstieg in die Oberliga, Gottenheim gegen den Abstieg aus dieser.