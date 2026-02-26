Pokaldrama: Wanheim trifft zum 4:4, verliert aber im Elfmeterschießen

Kreispokal Duisburg-Dinslaken-Mülheim: Der Duisburger FV und die Sportfreunde Hamborn 07 haben mit knappen Siegen das Viertelfinale überstanden. Es folgen noch Heimspiele der Kreisligisten SV Wanheim und TuSpo Saarn.
SV Duissern – Duisburger FV 08 1:2
Schiedsrichter: Niklas Andreas Schneider - Zuschauer: 243
Tore: 1:0 Faouzi Amhamdi (26.), 1:1 Filip Dimeski (75.), 1:2 Filip Dimeski (78.)
Rheinland Hamborn – Sportfreunde Hamborn 07 2:4
Rheinland Hamborn: Kerem Bostanci, Ahmet Ünal Ergün (59. Etinosa Igbionawmhia), Luka Frano Beric, Julian Lösbrock, Yunus Emre Kocaoglu, Mehmet-Ali Cengiz (77. Valdet Totaj), Ahmet Efe Aris (59. Ömer Talha Yurdakul), Mohammed Monir Ayyad, Emirhan Canarslan (77. Kaan Akgül), Ferdi Acar (59. Samet Sadiklar), Joel Preuß - Trainer: Fahri Ulutas - Trainer: Julien Schneider-İriç - Co-Trainer: Mikail Demirel
Sportfreunde Hamborn 07: Alexander Geraedts, Petros Tzikas (46. Giuliano Cosma Salierno), Noah Gabriel Herrmann, Gökdeniz Senlik, Seungho Noh (85. Mohammad Bitar), Talha Evler, Emre Bayrak (72. Teoman Moustafa), Max Werner, Rashad Ouro-Akpo, Alexandros Chassanidis, Burkay Bostanci (84. Luka Blazevic) - Trainer: Soumiya Bouhadi - Co-Trainer: Can Serdar - Co-Trainer: Sebastian Balzer
Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 260
Tore: 0:1 Emre Bayrak (35.), 0:2 Burkay Bostanci (50.), 0:3 Alexandros Chassanidis (68.), 1:3 Mehmet-Ali Cengiz (72.), 1:4 Giuliano Cosma Salierno (80.), 2:4 Joel Preuß (81.)
Besondere Vorkommnisse: Max Werner (Sportfreunde Hamborn 07) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Kerem Bostanci (45.).
Der SV Wanheim 1900 verlangte dem klassenhöheren FSV Duisburg alles ab und unterlag vor rund 100 Zuschauern erst nach Elfmeterschießen mit 9:10.
Die Gäste gingen durch Arda Civelekoglu früh in Führung (15.), doch Louis Andy Junior Dey glich kurz vor der Pause aus (42.). Nach dem Seitenwechsel brachte ein Foulelfmeter von Paul Ihnacho Ikechukwu den FSV erneut nach vorn (65.), Samet Mantratzi antwortete prompt (69.). Es entwickelte sich eine wilde Phase: Ahmet Talha Kilinc (71.) und Abdül Samet Kilic (81.) erhöhten auf 4:2, doch Wanheim schlug binnen Minuten zurück. Tarik Cataloluk (82.) und Teoman Mantrazi (85.) stellten auf 4:4 und retteten ihr Team in die Verlängerung.
Dort fiel kein weiterer Treffer – die Entscheidung musste vom Punkt fallen. Im Elfmeterschießen zogen die Hausherren immer nach, ehe Burak Saglam zum 10:9 für den FSV verwandelte. Im Anschluss vergab Wanheims Gürkan Arslan und an Torwart Burak Güner (121.). Am Ende setzte sich der A-Ligist knapp durch – der B-Ligist verabschiedete sich erhobenen Hauptes aus einem denkwürdigen Pokalabend.
SV Wanheim 1900 – FSV Duisburg 9:10 n.E.
SV Wanheim 1900: Avdulla Krasniqi, Ibrahim-Burak Üre, Enes Öztas, Tarik Mantrazi (84. Emre Alabay), Hasan Sahin, Soufian Serifoski (91. Gürkan Arslan), Teoman Mantrazi (109. Mehmet Kayan), Semih Civan, Samet Mantratzi (76. Mikail Öztas), Tarik Cataloluk, Louis Andy Junior Dey (68. Metin Oktay Bilican) - Trainer: Gianluca Barbetti - Trainer: Savas Anastassiadis - Trainer: Arno Preuß
FSV Duisburg: Burak Güner, Furkan Taskan, Furkan Akay, Burak Demirbas, Bora Karadag, Ali Basaran (79. Halil Bulut), Burak Öktem (46. Burak Saglam), Ahmet Talha Kilinc (84. Ibrahim Kücükarslan), Paul Ihnacho Ikechukwu, Emirhan Özer (57. Abdül Samet Kilic), Arda Civelekoglu (49. Deniz Steven Zarifoglu) - Trainer: Alperen Bozkurt Sipahi - Trainer: Yusuf Altinisik
Schiedsrichter: Phillip Langer (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Arda Civelekoglu (15.), 1:1 Louis Andy Junior Dey (42.), 1:2 Paul Ihnacho Ikechukwu (65. Foulelfmeter), 2:2 Samet Mantratzi (69.), 2:3 Ahmet Talha Kilinc (71.), 2:4 Abdül Samet Kilic (81.), 3:4 Tarik Cataloluk (82.), 4:4 Teoman Mantrazi (85.), 9:10 Burak Saglam (121. i.E.), 9:9 Metin Oktay Bilican (121. i.E.), 8:9 Paul Ihnacho Ikechukwu (121. i.E.), 8:8 Hasan Sahin (121. i.E.), 7:8 Halil Bulut (121. i.E.), 7:7 Tarik Cataloluk (121. i.E.), 6:7 Ibrahim Kücükarslan (121. i.E.), 6:6 Ibrahim-Burak Üre (121. i.E.), 5:6 Deniz Steven Zarifoglu (121. i.E.), 5:5 Mehmet Kayan (121. i.E.), 4:5 Bora Karadag (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Gürkan Arslan (SV Wanheim 1900) scheitert an Torwart Burak Güner (121.).
Die Match-Verlinkung für die Partie zwischen TuSpo Saarn und VfB Speldorf folgt.
3. Runde
Di., 21.10.25 19:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 09 Dinslaken 3:0
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuRa 88 Duisburg - SC Croatia Mülheim 0:1
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TV Jahn Hiesfeld - VfB Speldorf 1:2
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - GSG Duisburg 13:1
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - 1. FC Mülheim-Styrum 3:0
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SV Hamborn 1890 - Viktoria Buchholz 0:1
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Mülheimer FC 97 9:8
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Fatihspor Mülheim 3:2
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SGP Oberlohberg - Duisburger FV 08 0:6
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr FC Albania Duisburg - FSV Duisburg 3:5
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mülheim - MTV Union Hamborn 2:0
Do., 23.10.25 19:00 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Mülheimer SV 07 2:3
Do., 23.10.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SG Duisburg-Süd 98/20 8:1
Do., 23.10.25 19:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SV 1900 2:1
Do., 30.10.25 20:00 Uhr SV Duissern - SV Genc Osman Duisburg 1:0
Do., 06.11.25 19:00 Uhr SV Wanheim 1900 - SV Rhenania Hamborn 2:1
Achtelfinale
Fr., 16.01.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - VfB Speldorf 0:2
Sa., 17.01.26 15:00 Uhr SV Duissern - Spvgg Meiderich 06/95 4:1
Sa., 17.01.26 16:00 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - FSV Duisburg 0:1
So., 18.01.26 11:00 Uhr Sportfreunde Mülheim - TuSpo Saarn 1908 1:2
So., 18.01.26 14:00 Uhr SV Heißen - Duisburger FV 08 2:4
So., 18.01.26 15:00 Uhr Viktoria Buchholz - Sportfreunde Hamborn 07 2:3
So., 18.01.26 15:30 Uhr SV Wanheim 1900 - SC Croatia Mülheim 2:0
So., 18.01.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Mülheimer SV 07 2:1