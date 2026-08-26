Pokaldrama in Mamming - SG Mallersdorf und Abensberg überraschen

Siegreiche Favoriten: Langquaid, Ergolding, Adlkofen und Teisbach machten am Mittwoch das, was von ihnen aufgrund ihrer Spielklassen-Zugehörigkeit erwartet worden ist - sie gewannen ihre Spiele. Spannend machte es dabei eigentlich nur die Treimer-Truppe, die allerdings auch Moral bewiesen hat. Der derzeitige Bezirksliga-Vize ließ sich selbst von zwei Rückstanden und einem verschossenen Elfmeter nicht aus der Bahn werfen. Beim Duell zweier Liga-Rivalen zwischen Neustadt/Donau und Aiglsbach musste sich der Aufsteiger geschlagen geben.

Heroische Außenseiter: Es sind keine Sensationen, aber doch kleinere Überraschungen. Denn Schierling und Walkertshofen mischen nun nicht mehr im Wettbewerb mit - obwohl sie gegen vermeintliche Außenseiter, also Teams aus Spielklassen unter der Bezirksliga, angetreten sind. Die SG Mallersdorf/Grafentraubach und Abensberg jubelten am Ende - eher unerwartet.