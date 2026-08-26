Pokaldrama in Mamming - SG Mallersdorf und Abensberg überraschen

Die Viertelfinal-Tickets sind vergeben. Und wie es sich für einen ordentlichen Pokalabend gehört, gibt es siegreiche Favoriten, heroische Außenseiter - und wahre Dramen. Letztlich haben die SG Mallersdorf/Grafentaubach, der TSV Langquaid, der FC Ergolding, die DJK-SV Adlkofen, der FC Teisbach, der FSV Landau/Isar, der TSV Abensberg und der TV Aiglsbach die nächste Runde erreicht, während der TV Schierling, die SG Rottenburg/Oberhatzkofen, der ETSV 09 Landshut, der TV Geisenhausen, die DJK-SF Reichenberg, der TSV Mamming, der FC Walkertshofen und der TSV Neustadt/Donau auf dem Weg zum Titelgewinn vorzeitig die Segeln streichen müssen.
Siegreiche Favoriten: Langquaid, Ergolding, Adlkofen und Teisbach machten am Mittwoch das, was von ihnen aufgrund ihrer Spielklassen-Zugehörigkeit erwartet worden ist - sie gewannen ihre Spiele. Spannend machte es dabei eigentlich nur die Treimer-Truppe, die allerdings auch Moral bewiesen hat. Der derzeitige Bezirksliga-Vize ließ sich selbst von zwei Rückstanden und einem verschossenen Elfmeter nicht aus der Bahn werfen. Beim Duell zweier Liga-Rivalen zwischen Neustadt/Donau und Aiglsbach musste sich der Aufsteiger geschlagen geben.
Heroische Außenseiter: Es sind keine Sensationen, aber doch kleinere Überraschungen. Denn Schierling und Walkertshofen mischen nun nicht mehr im Wettbewerb mit - obwohl sie gegen vermeintliche Außenseiter, also Teams aus Spielklassen unter der Bezirksliga, angetreten sind. Die SG Mallersdorf/Grafentraubach und Abensberg jubelten am Ende - eher unerwartet.
Das wahre Drama: Dass mit Mamming "nur" ein Kreisklassist Bezirksligisten Landau/Isar forderte, war zunächst nicht auszumachen. Zur Halbzeit führte der Außenseiter gegen den Favoriten deutlich mit 3:0, ehe die Putz/Pex-Truppe eine Aufholjagd startete, die erst in der Nachspielzeit gekrönt werden konnte. Und weil's noch nicht genug war, mussten dann jeweils sieben Schützen beim Elfmeterschießen antreten.
Die Achtelfinal-Begegnungen am Mittwochabend in der Übersicht: