 2026-08-25T09:27:31.124Z

Pokal

Pokaldrama in Mamming - SG Mallersdorf und Abensberg überraschen

Totopokal im Kreis West - Achtelfinale am Mittwochabend: Kreisklassist muss sich Bezirksligist Landau erst im Elfmeterschießen geschlagen geben +++ Alle Viertelfinal-Teilnehmer fix +++

von Helmut Weigerstorfer · Heute, 20:50 Uhr · 0 Leser
Als einer von nur zwei Kreisligisten steht die SG Mallersdorf/Grafentraubach im Viertelfinale.
Als einer von nur zwei Kreisligisten steht die SG Mallersdorf/Grafentraubach im Viertelfinale. – Foto: Alfred Brumbauer

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Die Viertelfinal-Tickets sind vergeben. Und wie es sich für einen ordentlichen Pokalabend gehört, gibt es siegreiche Favoriten, heroische Außenseiter - und wahre Dramen. Letztlich haben die SG Mallersdorf/Grafentaubach, der TSV Langquaid, der FC Ergolding, die DJK-SV Adlkofen, der FC Teisbach, der FSV Landau/Isar, der TSV Abensberg und der TV Aiglsbach die nächste Runde erreicht, während der TV Schierling, die SG Rottenburg/Oberhatzkofen, der ETSV 09 Landshut, der TV Geisenhausen, die DJK-SF Reichenberg, der TSV Mamming, der FC Walkertshofen und der TSV Neustadt/Donau auf dem Weg zum Titelgewinn vorzeitig die Segeln streichen müssen.

Siegreiche Favoriten: Langquaid, Ergolding, Adlkofen und Teisbach machten am Mittwoch das, was von ihnen aufgrund ihrer Spielklassen-Zugehörigkeit erwartet worden ist - sie gewannen ihre Spiele. Spannend machte es dabei eigentlich nur die Treimer-Truppe, die allerdings auch Moral bewiesen hat. Der derzeitige Bezirksliga-Vize ließ sich selbst von zwei Rückstanden und einem verschossenen Elfmeter nicht aus der Bahn werfen. Beim Duell zweier Liga-Rivalen zwischen Neustadt/Donau und Aiglsbach musste sich der Aufsteiger geschlagen geben.

Heroische Außenseiter: Es sind keine Sensationen, aber doch kleinere Überraschungen. Denn Schierling und Walkertshofen mischen nun nicht mehr im Wettbewerb mit - obwohl sie gegen vermeintliche Außenseiter, also Teams aus Spielklassen unter der Bezirksliga, angetreten sind. Die SG Mallersdorf/Grafentraubach und Abensberg jubelten am Ende - eher unerwartet.

Das wahre Drama: Dass mit Mamming "nur" ein Kreisklassist Bezirksligisten Landau/Isar forderte, war zunächst nicht auszumachen. Zur Halbzeit führte der Außenseiter gegen den Favoriten deutlich mit 3:0, ehe die Putz/Pex-Truppe eine Aufholjagd startete, die erst in der Nachspielzeit gekrönt werden konnte. Und weil's noch nicht genug war, mussten dann jeweils sieben Schützen beim Elfmeterschießen antreten.

Die Achtelfinal-Begegnungen am Mittwochabend in der Übersicht:

Heute, 18:15 Uhr
SG Mallersdorf/Grafentraubach
SG Mallersdorf/GrafentraubachSG Mallersdorf/Grafentraubach
TV Schierling
TV SchierlingSchierling
1
0
Abpfiff

Heute, 18:15 Uhr
SG Rottenburg / Oberhatzko.
SG Rottenburg / Oberhatzko.SG Rottenburg
TSV Langquaid
TSV LangquaidLangquaid
1
5
Abpfiff

Heute, 18:15 Uhr
ETSV 09 Landshut
ETSV 09 Landshut09 Landshut
FC Ergolding
FC ErgoldingErgolding
0
5
Abpfiff

Heute, 18:15 Uhr
TV Geisenhausen
TV GeisenhausenGeisenhausen
DJK-SV Adlkofen
DJK-SV AdlkofenAdlkofen
2
3

Heute, 18:15 Uhr
DJK-SF Reichenberg
DJK-SF ReichenbergReichenberg
FC Teisbach
FC TeisbachTeisbach
1
5
Abpfiff

Heute, 18:15 Uhr
TSV Mamming
TSV MammingMamming
FSV Landau/Isar
FSV Landau/IsarLandau
9
n.E.
10

Heute, 19:00 Uhr
TSV Abensberg
TSV AbensbergAbensberg
FC Walkertshofen
FC WalkertshofenWalkertshof.
4
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
TSV Neustadt/Donau
TSV Neustadt/DonauNeustadt/Don
TV Aiglsbach
TV AiglsbachAiglsbach
0
3
Abpfiff