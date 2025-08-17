Pokalderby: Der TSV Eschenbach unterliegt dem 1. FC Heiningen.

In einem intensiven Pokalderby musste sich der TSV Eschenbach dem 1. FC Heiningen mit 2:4(1:3) geschlagen geben. Während die Gäste über weite Strecken das Spiel bestimmten, hielt der TSV mit Leidenschaft dagegen und machte die Partie lange spannend.

Die rund 150 Zuschauer erlebten einen turbulenten Auftakt. Bereits in der sechsten Minute brachte Dennis Kleber die Gäste nach feiner Vorlage von Marc Galla in Führung. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Hansjörg Aust nutzte eine Unachtsamkeit in der Heininger Abwehr und glich nur fünf Minuten später zum 1:1 aus. Der Gast aus Heiningen übernahm im Anschluss die Kontrolle und belohnte sich noch vor der Pause doppelt. Zunächst verwandelte Alperen Karaceylan einen Foulelfmeter an Dennis Kleber sicher (36.), ehe er nur eine Zeigerumdrehung später nach Vorarbeit von Alexander Meyer seinen Doppelpack schnürte (37.). Mit der 3:1-Führung ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel verpasste es Heiningen zunächst, den Vorsprung auszubauen. Mehrfach scheiterten die Gäste am starken TSV-Keeper „Abdi“ Bayram oder an der eigenen Chancenverwertung. In der 65. Minute meldete sich dann Eschenbach zurück. Nach einem Foul an Aust verwandelte Burak Tobac den fälligen Strafstoß zum 2:3. Kurzzeitig keimte Hoffnung auf, doch nur knapp 20 Minuten später sorgte der FCH für die Entscheidung. Bent Hofele setzte sich mit einer starken Einzelaktion gegen die TSV-Defensive durch und legte mustergültig für den eingewechselten Safa Gürbüz auf, der zum 2:4-Endstand einschob (83.).

In der Schlussphase blieb Heiningen weiter spielbestimmend, ließ jedoch einige hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt, um das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. Eschenbach stemmte sich mit viel Einsatz gegen die Niederlage, konnte den Favoriten aber nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis bringen.

„Wir haben heute zum Großteil eine sehr konzentrierte Leistung gezeigt und das Spiel verdient gewonnen. Es wäre durchaus möglich gewesen, den Sieg deutlicher zu gestalten“, resümierte Heiningens Trainer Dominik Mader nach dem Abpfiff, war aber mit dem Ergebnis im erwartet schweren Derby natürlich zufrieden.