Pokalcoup gegen Katernberg soll "Paradebeispiel" für Steele sein

Die SpVgg Steele hat im Kreispokal für eine Überraschung gesorgt. Der Bezirksligist setzte sich am Dienstagabend mit 3:1 gegen den Landesligisten DJK Sportfreunde Katernberg durch und zeigte dabei eine Reaktion auf die Derby-Niederlage gegen Preußen Eiberg. Für Steeles Trainer Timo Schnepp war der Auftritt ein wichtiges Zeichen dafür, was in seiner neu zusammengestellten Mannschaft steckt.
"Das war ein Paradebeispiel dafür, wie es sein muss“, sagte Schnepp mit Blick auf die Leistung seiner Mannschaft. Nach dem schwachen Auftritt im Derby habe seine Mannschaft deutlich mehr Intensität, Leidenschaft und Bereitschaft gezeigt. "Das ist der Fußball, den wir in Steele sehen wollen: dieses Arbeiten, dieses Marschieren, dieses Malochen.“
Gegen den höherklassigen Gegner nahm Schnepp einige Anpassungen vor. Steele ging die Partie etwas defensiver als zuletzt in der Bezirksliga an und wollte Katernberg bewusst den Ball überlassen. Gleichzeitig sollten die schnellen Angreifer Niklas Edler und Mohamed Bennaman die Räume hinter der gegnerischen Abwehr nutzen.
Der Plan ging auf. Bennaman brachte Steele nach einem Ballgewinn an der Mittellinie in Führung und nutzte dabei die Position von Jan Unger, der weit vor seinem Tor stand, mit einem Schuss aus rund 40 Metern (29.). Kurz nach der Pause legte Edler nach (55.). Katernberg kam durch Christopher Löffler noch einmal heran (68.), doch Steele verteidigte die Führung mit großer Konsequenz. Christoffer Mbombo sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung (90.+5).
Dabei konnte sich Steele auch auf Torhüter Julian Zelenkov verlassen. "Der Julian hat ein paar richtig gut gehalten“, erklärte Schnepp. Insgesamt habe seine Mannschaft aber vor allem defensiv überzeugt. "Wirklich alle elf haben viel weggeräumt.“ So konnte Katernberg aus den optischen Vorteilen über den Ballbesitz nicht ausreichend klare Torchancen erspielen.
Für Schnepp war der Sieg deshalb weit mehr als nur das Weiterkommen im Pokal. Nach zwei Ligaspielen ohne Sieg und der enttäuschenden Derby-Niederlage habe die Mannschaft eine Reaktion gezeigt. "Da hat man gestern gesehen, was eigentlich in der Truppe steckt: wie viel Potenzial, wie viel Bereitschaft und Leidenschaft.“
Besonders freute sich der Trainer über Bennaman, der gegen seinen ehemaligen Verein groß aufspielte. Der Offensivspieler traf selbst, bereitete einen weiteren Treffer vor und überzeugte auch gegen den Ball. "Wir wussten, der wird brennen“, sagte Schnepp.
Auf der anderen Seite fiel die Analyse von Katernbergs Trainer Sascha Hense deutlich kritischer aus. Der Landesligist hatte sich bewusst für einige Veränderungen in der Startelf entschieden, auch um Spielern mit bislang weniger Einsatzzeit eine Chance von Anfang zu ermöglichen. Eine Erklärung für den Auftritt sollte das aus Sicht des Übungsleiters allerdings nicht sein.
"Mit unserem Auftritt können und wollen wir natürlich nicht zufrieden sein“, sagte Hense. Aus seiner Sicht legte sein Team nicht die notwendige Intensität für einen Pokalfight an den Tag. Gerade gegen einen klassentieferen Gegner müsse man von Beginn an die richtige Körpersprache zeigen. "Das haben wir gestern leider nicht geschafft.“
Das Ergebnis gehe deshalb vollkommen in Ordnung. Steele konnte Katernberg ingesamt schlichtweg den Schneid abkaufen. Gleichzeitig wolle Hense das Ausscheiden nicht überbewerten. "Vielleicht ist diese Niederlage zur richtigen Zeit auch ein Weckruf für uns.“
Für die kommenden Ligaspiele fordert der Katernberger Trainer vor allem eine Rückkehr zu den fußballerischen Basics. "Entscheidend ist nicht, wie wir gestern aufgetreten sind, sondern wie wir am nächsten Spieltag darauf reagieren.“
In der Liga wartet dann die DJK BW Mintard (30. August). Einen Tag zuvor hofft die SpVgg Steele den Schwung aus dem Pokalcoup gegen den Mülheimer SV mitzunehmen.