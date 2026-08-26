Pokalcoup gegen Katernberg soll "Paradebeispiel" für Steele sein Die SpVgg Steele kegelt Landesligist DJK Sportfreunde aus dem Pokal. Das sagen die Trainer zum Spiel. von Markus Becker · Heute, 22:33 Uhr · 0 Leser

Steele kegelt Katernberg aus dem Pokal raus. – Foto: Markus Becker

Die SpVgg Steele hat im Kreispokal für eine Überraschung gesorgt. Der Bezirksligist setzte sich am Dienstagabend mit 3:1 gegen den Landesligisten DJK Sportfreunde Katernberg durch und zeigte dabei eine Reaktion auf die Derby-Niederlage gegen Preußen Eiberg. Für Steeles Trainer Timo Schnepp war der Auftritt ein wichtiges Zeichen dafür, was in seiner neu zusammengestellten Mannschaft steckt.

"Das war ein Paradebeispiel dafür, wie es sein muss“, sagte Schnepp mit Blick auf die Leistung seiner Mannschaft. Nach dem schwachen Auftritt im Derby habe seine Mannschaft deutlich mehr Intensität, Leidenschaft und Bereitschaft gezeigt. "Das ist der Fußball, den wir in Steele sehen wollen: dieses Arbeiten, dieses Marschieren, dieses Malochen.“ Steele setzt auf Stabilität und schnelles Umschalten Gegen den höherklassigen Gegner nahm Schnepp einige Anpassungen vor. Steele ging die Partie etwas defensiver als zuletzt in der Bezirksliga an und wollte Katernberg bewusst den Ball überlassen. Gleichzeitig sollten die schnellen Angreifer Niklas Edler und Mohamed Bennaman die Räume hinter der gegnerischen Abwehr nutzen.

Der Plan ging auf. Bennaman brachte Steele nach einem Ballgewinn an der Mittellinie in Führung und nutzte dabei die Position von Jan Unger, der weit vor seinem Tor stand, mit einem Schuss aus rund 40 Metern (29.). Kurz nach der Pause legte Edler nach (55.). Katernberg kam durch Christopher Löffler noch einmal heran (68.), doch Steele verteidigte die Führung mit großer Konsequenz. Christoffer Mbombo sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung (90.+5). Dabei konnte sich Steele auch auf Torhüter Julian Zelenkov verlassen. "Der Julian hat ein paar richtig gut gehalten“, erklärte Schnepp. Insgesamt habe seine Mannschaft aber vor allem defensiv überzeugt. "Wirklich alle elf haben viel weggeräumt.“ So konnte Katernberg aus den optischen Vorteilen über den Ballbesitz nicht ausreichend klare Torchancen erspielen.