Pokalcoup des FSV Wiesbaden C-Ligist verliert 18:0+++Erbenheim schlägt SC mit 6:2



Mohamed Ouadah (2), Daniel Massfeller, Marvin Funk, Marec Clay und Ibrahim Chourak trugen sich in die Torschützenliste des SVE ein, der am Sonntag (15 Uhr) im Liga-Spitzenspiel bei Kastel 06 gastiert. Ramazan Sakar (2) verkürzte für den SCK, der am Samstag (14.45 Uhr) im Benefizspiel nach dem Brand im Vereinsheim auf eine Wiesbadener Auswahl trifft, um 17.15 Uhr spielen die Alten Herren gegen die Wehener Equipe Special.