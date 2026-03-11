Pokalcoup dank Krasniqi: ETSV Hamburg wirft Eintracht Norderstedt raus

Wieder Matchwinner: Erolind Krasniqi. – Foto: IMAGO / Lobeca

Der ETSV Hamburg hat für die nächste Überraschung im Lotto-Verbandspokal Hamburg gesorgt. Der Oberligist setzte sich im Viertelfinale mit 2:1 (1)1 gegen den Regionalligisten FC Eintracht Norderstedt durch und warf damit den Titelverteidiger aus dem Wettbewerb. Damit steht bereits fest: Nach dem Aus von Altona 93 und nun auch von Norderstedt wird es in dieser Saison einen neuen Pokalsieger geben - und dieser wird aus der Oberliga Hamburg kommen.

Der ETSV Hamburg ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und fand noch vor der Pause die passende Antwort. In der 37. Minute war es Erolind Krasniqi, der den Ausgleich besorgte. Dominik Akyol setzte den Angreifer im Strafraum in Szene, Krasniqi nahm Maß und schoss den Ball präzise in den rechten Winkel. Beim Torjubel wurde anschließend das Trikot des tragisch verstorbenen Kapitäns Sebastian Hertner gezeigt, ein emotionaler Höhepunkt an diesem Pokalabend .

Dabei erwischte zunächst der Favorit den besseren Start. In der 20. Minute brachte Melvin Zimmer die Gäste in Führung. Vorausgegangen war eine Kopfballverlängerung von Lukas Felix Krüger, die Zimmer vor die Füße fiel. Der Offensivspieler ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und traf zum 1:0 des Regionalligisten.

Auch in der zweiten Hälfte entwickelte sich ein intensives Pokalspiel, in dem der Oberligist weiter mutig blieb. In der Schlussphase wurde der Aufwand schließlich belohnt: Nach einer Balleroberung schaltete der ETSV Hamburg blitzschnell um: Luis Jahraus trieb den Ball nach vorn und bediente erneut Krasniqi, der im Strafraum eiskalt blieb und den Ball im kurzen Eck zum 2:1-Endstand platzierte (82.).

Regionalliga-Nord-Teams ausgeschieden

Der Matchwinner bestätigte damit einmal mehr seine herausragende Saison, denn Krasniqi ist mit 31 Toren und 13 Vorlagen in nur 20 Spielen nicht nur der Top-Torjäger der Oberliga Hamburg, sondern auch der erfolgreichste Oberliga-Schütze in ganz Deutschland. Für FC Eintracht Norderstedt endet damit die Pokalreise überraschend früh. Der Regionalligist muss den Traum von der Titelverteidigung begraben, während ETSV Hamburg nun vom Einzug ins Finale träumen darf.

Altona 93 war zuvor am SC Victoria gescheitert, doch "Vicky" ist trotz einer 3:1-Führung noch nicht im Halbfinale, weil die Partie beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt abgebrochen wurde - mehr hier. HEBC Hamburg und USC Paloma haben dagegen die Halbfinal-Tickets gezogen und deshalb ist auch sicher, dass der neue Titelträger im Lotto-Pokal Hamburg aus der Oberliga kommt.

