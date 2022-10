Pokalauslosungen am Freitag, den 11.November Achtelfinals der "Coupe de Luxembourg", "Coupe FLF" und "Coupe des Seniors Réserves" werden gezogen

// Update 31.10. 16:55 Uhr //

Wie die FLF heute Nachmittag in einem Presseschreiben mitteilte, werden die nächsten Runden von drei Pokalwettbewerben am Freitag, den 11.November ausgelost.

Ab 13 Uhr werden dann am Sitz der „Brasserie Bofferding“ in Bascharage die Achtelfinalpaarungen der „Coupe de Luxembourg“, „Coupe FLF“ und „Coupe des Seniors Réserves“ per Losverfahren ermittelt.